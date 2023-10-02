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Полиция разыскивает электросамокатчика, который сбил ребенка на улице Ленинградской в Пензе и скрылся

09:46 | 02.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 2 октября 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который, управляя электросамокатом, сбил ребенка около дома №1Б на улице Ленинградской в Пензе, после чего скрылся.

Полиция разыскивает электросамокатчика, который сбил ребенка на улице Ленинградской в Пензе и скрылся

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 24 августа в 15.25.

«Неустановленный гражданин, управляя неустановленным электросамокатом, допустил наезд на пешехода – мальчика 2014 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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