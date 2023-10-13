16:10:05 Пятница, 13 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе «ГАЗель» без водителя наехала на женщину и врезалась в ларек

10:56 | 13.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. «ГАЗель» без водителя наехала на женщину-пешехода и врезалась в ларек в Железнодорожном районе Пензы, пострадавшая госпитализирована.

В Пензе «ГАЗель» без водителя наехала на женщину и врезалась в ларек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №120 на улице Суворова 12 октября.

«Предварительно установлено, что [...] водитель – мужчина 1971 года рождения не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение припаркованного транспортного средства, в результате чего его автомобиль «ГАЗ-3302» допустил наезд на пешехода – женщину 1975 года рождения с последующим наездом на препятствие (ларек). В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также
На трассе в Пензе водитель автомобиля «Nissan Almera» сбил пешехода В Заречном 14 октября стартует ярмарочный сезон
В Пензе с начала года отловлено 339 безнадзорных собак В Пензе проведут обследование памятников Ленину и Белинскому
Александр Лейзенберг провел личный прием граждан Жительница Кузнецка поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 283 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама