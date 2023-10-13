В Пензе «ГАЗель» без водителя наехала на женщину и врезалась в ларек Происшествия

Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. «ГАЗель» без водителя наехала на женщину-пешехода и врезалась в ларек в Железнодорожном районе Пензы, пострадавшая госпитализирована.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №120 на улице Суворова 12 октября.

«Предварительно установлено, что [...] водитель – мужчина 1971 года рождения не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение припаркованного транспортного средства, в результате чего его автомобиль «ГАЗ-3302» допустил наезд на пешехода – женщину 1975 года рождения с последующим наездом на препятствие (ларек). В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.