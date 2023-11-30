В Пензе пенсионерку госпитализировали после падения в автобусе Происшествия

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Пожилая женщина получила травмы в результате падения в автобусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, инцидент произошел на улице Генерала Глазунова в минувшую среду, 29 ноября.

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «ГАЗ-270710» – молодой человек 2001 года рождения создал помеху для движения автобусу «КАвЗ-4270-70» под управлением мужчины 1978 года рождения, который применил экстренное торможение и допустил падение пассажира. В результате происшествия [...] женщина 1958 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.