13:07:15 Четверг, 30 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерку госпитализировали после падения в автобусе

10:37 | 30.11.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Пожилая женщина получила травмы в результате падения в автобусе в Пензе, ей потребовалась госпитализация.

В Пензе пенсионерку госпитализировали после падения в автобусе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, инцидент произошел на улице Генерала Глазунова в минувшую среду, 29 ноября.

«Предварительно установлено, что [...] водитель автомобиля «ГАЗ-270710» – молодой человек 2001 года рождения создал помеху для движения автобусу «КАвЗ-4270-70» под управлением мужчины 1978 года рождения, который применил экстренное торможение и допустил падение пассажира. В результате происшествия [...] женщина 1958 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.

Читайте также
Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Евлашево В Пензе водитель «ГАЗели» сбил молодого человека
В Пензе водитель «Lada Granta» сбил женщину В Пензенской области с 1 по 3 декабря пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения
В Пензе мужчина похитил холодильник из арендуемой квартиры Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке квадроцикла
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама