В Башмаковском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины Происшествия

Пенза, 6 декабря 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 43-летнего жителя Башмаковского района Пензенской области, тело которого было обнаружено на берегу пруда.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 3 декабря 2023 года в Башмаковском районе мужчина направился на рыбалку на пруд. Поскольку мужчина не вернулся домой в тот день, родственники начали его поиски. Тело погибшего было обнаружено утром 4 декабря на берегу водоема», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала собеседница агентства.