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В Иссинском районе в ДТП пострадали два человека

09:28 | 09.01.2024 | Происшествия

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Пенза, 9 января 2024. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Geely Emgrand» и «Lada Priora», которое произошло на 324 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области вечером в минувший понедельник, 8 января.

В Иссинском районе в ДТП пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился молодой человек 2002 года рождения, отечественной легковушкой управлял водитель 2000 года рождения.

«В результате происшествия пассажир «Lada Priora» – девушка 2002 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована, водитель [того же автомобиля] после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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