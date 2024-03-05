ДТП в Колышлейском районе унесло жизнь женщины Происшествия

Пенза, 5 марта 2024. PenzaNews. Женщина 1962 года рождения погибла в результате столкновения автомобилей «Chery» и «Нива», которое произошло на 45 км дороги «Пенза — Балашов — Михайловка» в Колышлейском районе Пензенской области в минувший понедельник, 4 марта.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1965 года рождения, отечественной машиной управлял мужчина 1970 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Chery» – женщина 1962 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водитель автомобиля «ВАЗ-2131» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.