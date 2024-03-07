В Пензе прокуратура объявила предостережение организатору соревнований по боксу, несовершеннолетние участники которых массово обратились за медпомощью Происшествия

Пенза, 7 марта 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы объявила предостережение о недопустимости нарушений законодательства организатору соревнований по боксу, несовершеннолетние участники которых массово обратились за медицинской помощью.

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«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Железнодорожного района города Пензы проводит проверку по факту массового обращения за медицинской помощью несовершеннолетних спортсменов, приехавших в Пензу из различных субъектов Российской Федерации на соревнования по боксу. [...] Предварительно установлено, что с 5 по 10 марта 2024 года на базе училища олимпийского резерва Пензенской области организовано проведение первенства Приволжского федерального округа по боксу, организатором которого является областная общественная организация «Федерация бокса Пензенской области». В соревнованиях принимают участие 183 несовершеннолетних спортсмена. Они были размещены в гостиничном комплексе в микрорайоне Ахуны города Пензы. Несколько юных спортсменов 6 марта обратились за медицинской помощью с признаками отравления и острой респираторной вирусной инфекции и были госпитализированы. В связи с этим прокуратурой района совместно со специалистами контролирующих органов был организован выезд на места проживания спортсменов и проведения соревнований. С целью дальнейшего обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних и их участия в спортивных мероприятиях 7 марта президенту областной общественной организации «Федерация бокса Пензенской области» прокурор района объявил предостережение о недопустимости нарушений закона», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, в нем добавляется, что прокуратура региона признала законным возбуждение следственным органом уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

«В настоящее время решается вопрос об организации питания участников соревнований в другом заведении общественного питания. В ходе прокурорской проверки будет дана надзорная оценка исполнению собственником гостиничного комплекса, организатором питания и организатором спортивного мероприятия требований санитарно-эпидемиологического, трудового, противопожарного, антитеррористического законодательства, а также законодательства в сфере здравоохранения, предъявляемых к размещению несовершеннолетних и проведению соревнований. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

«Ход расследования уголовного дела и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры области», — подчеркивается в сообщении.