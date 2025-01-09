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Специалисты завершили демонтаж конструкций рухнувших балконов многоквартирного дома в Пензе

16:45 | 09.01.2025 | Происшествия

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Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Специалисты завершили демонтаж конструкций, оставшихся после частичного обрушения балконов многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Специалисты завершили демонтаж конструкций рухнувших балконов многоквартирного дома в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Специализированная организация выполнила мероприятия по демонтажу лопнувших плит, разрушившихся перил и металлических конструкций балконов на четвертом и пятом этажах дома №3 на проспекте Строителей. На финальный этап выходят работы по уборке строительного мусора на прилегающей территории, вывозу собранных материалов. Для привлечения дополнительных сил и средств по указанному адресу введен режим повышенной готовности», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что на пути к дому в районе падения конструкций установлено ограждение, эвакуационные выходы на балконы заблокированы.

«Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов поручил провести техническое обследование эвакуационных балконов с первого по третий этаж в кратчайшие сроки. Это позволит выяснить причины случившегося и принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации здания», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе произошло вечером в среду, 8 января.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации администрации Пензы, дом 1983 года постройки, он не был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По факту частичного обрушения балконов прокуратура организовала проверку.

Также проверку проводят следователи.

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