В Пензе легковушка под управлением подростка врезалась в грузовик, двое госпитализированы Происшествия

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21083» под управлением несовершеннолетнего врезался в грузовик с полуприцепом в Железнодорожном районе Пензы, два подростка госпитализированы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло напротив дома №19 на улице Проходной в Пензе вечером в минувший понедельник, 17 февраля.

«Предварительно установлено, что [...] водитель – юноша 2009 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», допустил наезд на автомобиль «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21083» и его пассажир – юноша 2008 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.