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В ходе утренней атаки девять БПЛА взорвалось на территории предприятия в Заводском районе Пензы — губернатор

14:13 | 31.07.2025 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2025. PenzaNews. Девять БПЛА взорвалось на территории предприятия в Заводском районе Пензы в ходе атаки беспилотников, совершенной утром в четверг, 31 июля. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В ходе утренней атаки девять БПЛА взорвалось на территории предприятия в Заводском районе Пензы — губернатор

Фото: T.me/omelnichenko

«Уважаемые земляки, сегодня рано утром была совершена атака беспилотников на одно из предприятий в Заводском районе города Пензы. Девять беспилотных летательных аппаратов взорвалось на территории предприятия. В ходе атаки поврежден фасад одного из цехов, а также произошло возгорание складского помещения. Я и сотрудники оперативного штаба в Пензенской области находились до конца на месте происшествия. Площадь горения составила 100 кв. метров. Для ликвидации пожара привлекались 13 единиц спецтехники и 48 человек личного состава МЧС. Жертв и пострадавших нет», — сказал Олег Мельниченко в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что к 10.40 открытое горение было ликвидировано.

«Все службы экстренного реагирования сработали слаженно. В связи с произошедшим впервые в Пензе был объявлен режим «Воздушная опасность». Оперативно приняты меры для защиты населения», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что транспортное сообщение, которое было временно приостановлено, восстановлено по действующим маршрутам, режим «Беспилотная опасность» снят.

«Сегодняшний день показал, что важно действовать слаженно, грамотно и быстро. Каждый должен четко следовать правилам безопасности и не допускать паники. Убедительно прошу вас не распространять фото, видео, слухи или непроверенную информацию. Враг может этим воспользоваться. Не помогайте врагу. Берегите себя и помните, что время сейчас сложное, идет специальная военная операция, важно помогать друг другу. Вместе мы все преодолеем, и победа будет за нами», — обратился губернатор к жителям Пензенской области.


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