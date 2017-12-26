Забота о здоровье людей является приоритетом для «Фармации» — Антон Колосков Интервью

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, который был назначен на эту должность 1 декабря, дал развернутое интервью главному редактору независимого информационного агентства «PenzaNews» Павлу Полосину.

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Руководитель одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы, корни которой уходят в начало ХХ века, когда было создано областное аптечное управление, занимавшееся лекарственным обеспечением населения, ответил на ряд актуальных вопросов.

Так, в частности, Антон Колосков сообщил, изменится ли структура управления в организации и чем ему помогает Любовь Васильева, возглавлявшая «Фармацию» с 2004 года; показал, в каких условиях на складе площадью 12 тыс. кв. метров хранятся препараты, в том числе дорогостоящие; а также провел экскурсию по производственной аптеке и рассказал о ближайших планах компании по развитию бизнеса.

— Во-первых, разрешите поздравить Вас, Антон Александрович, с назначением на пост генерального директора ОАО «Фармация». Кстати, оно было для Вас неожиданностью, или же Вы считаете это событие закономерной ступенью карьерного роста?

— Спасибо за поздравление! Для меня это большая честь и определенный кредит доверия со стороны совета директоров и акционеров компании. Скорее всего, это назначение для меня не было неожиданностью. За 10 лет работы в компании я подготовился к тому, чтобы занять следующую позицию в своей карьере. И внутренне я вполне готов попробовать себя в новой должности. Да и сама жизнь не стоит на месте — век глобализации, информатизации, поэтому, как следствие, в управлении компанией также возникла необходимость в определенной перезагрузке. Я человек в организации не новый. Мое становление как личности, как специалиста полностью связано именно с «Фармацией». Наверное, и этот фактор сыграл свою роль.

— Насколько мне известно, прежний руководитель — Любовь Ивановна Васильева — осталась в компании.

— Я благодарен и совету директоров, что они приняли решение о введении должности советника генерального директора, и Любови Ивановне за то, что готова помогать компании, осталась в совете директоров.

— Должность советника генерального директора ОАО «Фармация» была предложена ей в тот же день, 1 декабря?

— Совершенно верно: в тот же день, на том же собрании, где и происходило мое назначение.

— Чем именно она будет заниматься?

— Любовь Ивановна 25 лет в компании, порядка 15 лет она была ее генеральным директором. Безусловно, у нее есть авторитет, опыт, знания и владение бизнес-процессами, рыночной ситуацией, поэтому это большая поддержка для молодого руководителя — иметь в советниках такого уважаемого и опытного человека.

Конкретно сказать, какая именно за ней закреплена зона ответственности, не могу. Любовь Ивановна как советник имеет право высказывать свою точку зрения, давать рекомендации по любому вопросу деятельности компании. Другое дело: руководитель может принять это во внимание, а может не принять.

— Очень здорово, когда высококлассные опытные специалисты в крупной организации никуда не уходят, но при этом происходит ротация управленческих кадров, и совет директоров, понимая такую необходимость, дает дорогу молодым. Современная история «Фармации» — с момента ее акционирования в 1992 году — насчитывает 25 лет. Вы более 10 лет работаете на этом предприятии в разных должностях, то есть довольно солидный срок. Вообще вызывает уважение, когда человек планомерно строит свою карьеру.

— Есть замечательная пословица: какой солдат не мечтает стать генералом. Планомерно, поэтапно я хотел развиваться внутри компании, расти. Я начал рядовым менеджером отдела маркетинга, через некоторое время стал начальником этого отдела. Через год стал работать в структурном подразделении — медицинском центре «Эскулап», где шесть лет был заместителем руководителя по развитию бизнеса. В 2014 году вернулся в головную компанию «Фармация» на должность заместителя генерального директора всей группы компаний, позже был назначен первым заместителем и вот сейчас — генеральным директором. Мои усилия привели к достижению поставленной цели.

— Я также знаю, что Вы постоянно повышаете свой уровень образования. Если не ошибаюсь, Вы обучались по президентской программе подготовки управленческих кадров, недавно получили степень MBA по специальности «Общий менеджмент» в Саратовском социально-экономическом институте Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, а этой осенью попробовали свои силы во всероссийском конкурсе «Лидеры России».

— В нашей компании всегда ценились такие качества, как умение отстаивать свою позицию, желание быть мобильным, стремление к постоянному саморазвитию, которое невозможно без некоего вызова — обстоятельствам, судьбе, ситуации. Это позволяет легко вливаться в коллектив и надолго становиться лидером команды.

— Если говорить именно о конкурсе, почему это было для Вас важно? И кто-то еще из Вашей компании — Ваших починенных — участвовал в нем?

— Из руководящего состава, наверное, никто не принимал участия. По всей компании — не готов сейчас сказать, но обещаю, что выясню. Это интересно.

Почему для меня это важно? Я вообще по жизни человек социально активный: обо всем, что новое придумывается, внедряется, мне всегда хотелось узнавать. Проект интересный, и я решил попробовать свои возможности. Почему бы и нет? Но, к сожалению, не прошел в третий этап.

— Кстати, я тоже участвовал в этом конкурсе и тоже прошел только до этого этапа. Надо сказать, там были интересные вопросы. В следующем году планируете участвовать?

— Да, вопросы были интересные и сложные. Я столкнулся с трудностями там, где и не ожидал. В будущем планирую участвовать в этом конкурсе еще раз. Но подготовка к нему требует дополнительного самообразования и самосовершенствования.

— Давайте вернемся непосредственно к Вашему назначению. Не могу не спросить: изменится ли кадровая политика, отношения с партнерами и клиентами, направления деятельности?

— Конечно, именно это ожидается, когда к управлению приступает новый руководитель. И у меня будет свой стиль работы и управления. Но с прежним руководителем мы имели сходную точку зрения по многим вопросам, связанным со стратегией развития компании, с ее продвижением на рынке, поэтому революционных изменений в работе не будет. Наше сотрудничество с контрагентами продолжится. И лично я убежден, что успех нашей компании всегда будет зависеть от доверия со стороны партнеров, их ощущения стабильности в работе с «Фармацией». Я буду делать все от меня зависящее, чтобы это доверие только укреплялось.

— Какие цели и задачи Вы ставите перед собой? Какие аспекты устойчивого развития Вы определяете как существенные для предприятия на текущий момент?

— Первостепенная задача как руководителя — сохранить лидерство на розничном фармацевтическом рынке не по количеству аптек, а по качеству предоставляемых потребителям услуг. Выполнить все обязательства в части работы уполномоченного склада по поставке лекарственных препаратов в учреждения здравоохранения. Развивать медицинские услуги, ввести дополнительные направления в медицинском центре и его филиалах. Сделать все для того, чтобы наше предприятие работало как четко отлаженный механизм, с продуманной системой поставок и продаж, с широким ассортиментом и доступными ценами, высоким качеством обслуживания и передовыми информационными технологиями. И, конечно, самое главное — получение той прибыли и тех объемов, которые перед нами были поставлены акционерами и советом директоров.

— О фирменных аптеках «Фармации» сегодня, пожалуй, знает почти каждый житель Пензенской области. Какие функции в масштабах региона они выполняют?

— Аптечная сеть ОАО «Фармация» — это 117 аптечных подразделений. Порядка 46 из них работают в Пензе, остальные — в районах области. Ряд наших аптек находятся в отдаленных населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Деятельность таких аптечных подразделений является убыточной. Однако мы понимаем, что не можем оставить жителей в районах без лекарственного обеспечения. И делаем все возможное, чтобы сохранить такие аптечные подразделения и дать возможность людям получать лекарственную помощь. В отдаленных от Пензы населенных пунктах, где нет аптечных пунктов, налажена схема обеспечения лекарствами населения и лечебных учреждений через фельдшерско-акушерские пункты и сельские врачебные амбулатории.

Наши аптеки, наряду с участием в федеральных и региональных целевых программах адресной социальной помощи жителям Пензенской области, проводят и свои специальные программы конкретных добрых дел и поддержки незащищенных слоев населения.

Отдельно хотел бы сказать об акции «Помоги детям», которая проводится нашей аптечной сетью с ноября 2012 года. Один рубль с каждой проданной упаковки препаратов производства наших партнеров мы аккумулируем на отдельном счете, и один раз в квартал собранная сумма перечисляется для оказания адресной помощи ребенку, либо направляется на приобретение дорогостоящих препаратов для лечения детей в стационаре. За период действия акции их получили 22 ребенка. Также средства неоднократно направлялись отделению гематологии онкологического диспансера, детскому отделению областного туберкулезного диспансера. Кроме того, помощь была оказана пансионату для молодых инвалидов «Дом Вероники».

Еще одна акция, действующая в наших аптеках — «Благодарительная корзина». При совершении покупки покупателю предлагается дополнительно приобрести определенный товар из перечня для пожертвования взрослым и детям. Данный товар собирается, отдельно упаковывается и направляется в специализированные учреждения. Эта информация открыта. Отчет о том, кому, когда и каким товаром была оказана помощь, размещается на сайте компании.

— Антон Александрович, для обывателя лекарство — это всего лишь таблетка, раствор, крем, мазь и так далее, а аптека — своего рода супермаркет по продаже различных препаратов. Мало кто задумывается, какие усилия предпринимаются для того, чтобы обеспечить наличие того или иного лекарства в регионе в нужном объеме, доставить его сюда и организовать хранение с соблюдением всех требований. Это ведь целая технология. Какими возможностями в этом плане обладает компания, которую Вы возглавляете?

— «Фармация» — это не только розничная сеть, но это еще и 12 тыс. кв. метров площади складских помещений. Это единственный аптечный склад в регионе.

Стабильно работающих аптечных складов с отлаженным механизмом обеспечения больниц и населения медикаментами, вакцинами, изделиями медицинского назначения (ИМН), кислородом, закисью азота и другими медтоварами на территории России единицы. В Пензенской области такой склад есть. Хочется поблагодарить и правительство Пензенской области, и министерство здравоохранения региона, что есть партнерские взаимоотношения и понимание необходимости сохранения этой структуры в нашей области.

К сожалению, имеется печальный опыт других регионов, где в свое время такие склады были закрыты, проданы и перепроданы. Там произошел ряд реорганизационных процессов, и теперь их просто не существует. Один из примеров — Мордовия, соседняя республика. Сегодня там пытаются возродить свой склад, который будет обеспечивать не только розничные точки, но и лечебные учреждения.

На протяжении многих лет мы являемся уполномоченной организацией для всех лечебно-профилактических учреждений Пензы и Пензенской области. Централизованная поставка всей номенклатуры осуществляется к нам на склад. Мы принимаем лекарственные препараты от поставщиков и проверяем их на соответствие качества, наличие сертификатов, регистрационных удостоверений, сроков годности, соблюдение условий доставки. Проводим мониторинг поступающего товара на предмет выявления брака и фальсификата с целью своевременного изъятия его из обращения, предотвращения попадания его в аптечную сеть для отпуска пациентам. Таким образом, на складе происходит полный контроль качества медикаментов.

— А какой объем продукции может храниться на складских площадях?

— До 15 тыс. наименований. По стоимости — от 600 млн. до 1 млрд. рублей — в зависимости от сезона и от времени года.

— Антон Александрович, предлагаю не просто рассказать, но еще и показать нашим читателям, как организована работа склада «Фармации», а затем вместе с Вами посетить несколько аптек и медицинский центр «Эскулап».

— Конечно. Я с удовольствием проведу для Вас небольшую экскурсию.

Мы сейчас находимся на эстакаде приемного отдела склада. Ежедневно сюда прибывает товар от 20 и более поставщиков — это крупные заводы-производители и дистрибьюторы. Вся продукция проходит стадии приема — это количественный и качественный прием.

По количеству товар проверяют сотрудники приемного отдела. Они сверяют наименование и серию с приходной накладной, проверяют срок годности товара, а также следят за тем, чтобы не допустить продукты нетоварного вида в аптечную сеть и лечебно-профилактические учреждения. По всем несоответствиям выставляются претензии поставщикам.

По качеству товар принимают сотрудники сектора контроля качества, которые контролируют, чтобы весь товар сопровождался необходимыми документами, а также проверяют его на наличие информации о фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средствах и медицинских изделиях.

— Как определить, что пришла недоброкачественная партия лекарственных средств, и каков порядок действий?

— Ежедневно сектор контроля качества обрабатывает данные о забракованных и фальсифицированных лекарственных средствах, а также о незарегистрированных и недоброкачественных изделиях медицинского назначения, которые указаны в официальных письмах Росздравнадзора. Вся информация заносится в базу данных ОАО «Фармация», и при получении такого товара он сразу же блокируется на стадии поступления и обработки документов. Данная серия препарата помещается в специально выделенную карантинную зону. Далее выставляется претензия поставщику, направляется информация контролирующим органам.

Недоброкачественный товар подлежит уничтожению. Утилизацией медицинских отходов и лекарственных средств в Пензе занимается ООО «МедПром», которое имеет специальную лицензию.

— Есть какая-то статистика об увеличении или уменьшении числа некачественных поставок?

— Количество информационных писем Росздравнадзора, несомненно, увеличилось, но это не значит, что увеличилось количество фальсифицированных препаратов.

Недоброкачественным лекарственным средством будет считаться препарат, у которого допущена только маленькая опечатка в инструкции или в маркировке, хотя к составу нареканий никаких нет. В любом случае данный товар подлежит изъятию и уничтожению независимо от количества: одна упаковка или несколько тысяч. За 2017 год проанализировано более 1 тыс. 800 информационных писем, примерно 145 наименований препаратов не были приняты на склад.

Я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что наша система работы полностью исключает появление фальсификатов в наших аптеках, медицинских учреждениях и у наших контрагентов. Мы работаем по прямым контрактам с компаниями-производителями и осуществляем посерийный учет поставки по всей цепочке от завода до аптеки.

— Как я понимаю, вся поступающая на склад продукция должна храниться при определенных условиях, в первую очередь температурных?

— На нашем складе более 12 тыс. наименований лекарственных средств и ИМН, и все они требуют внимательного отношения к себе.

Наша задача — в процессе хранения и транспортировки сохранить высокое качество препаратов. Для этого на складе принята система хранения по фармакологическому действию, созданы идеальные условия хранения товара — по физико-химическим свойствам и температурному режиму.

Площадь помещений с температурой хранения от +15 до +25°С составляет более 4 тыс. кв. метров. Для огнеопасных препаратов оборудовано специальное помещение вдали от жилых и административных строений. Для термолабильных препаратов, инсулинов и вакцин есть отдельное помещение площадью более 280 кв. метров с температурой хранения от +8 до +15°С, а также две холодильные камеры общей площадью 178 кв. метров и объемом 417 кубометров, где поддерживается температура от +2 до +8°С.

На складе имеется резервный дизельный источник электропитания для обеспечения работы холодильных камер и всех кондиционеров при аварийном отключении электроснабжения.

— Но ведь важно не только бережно хранить лекарственные и иммунобиологические препараты, но и правильно — с соблюдением всех условий — осуществлять их доставку до потребителя?

— Вакцины поступают к нам в рамках национального календаря профилактических прививок для населения Пензенской области. Работа с ними требует особой внимательности и компетентности на всех стадиях движения: приема, хранения и доставки до лечебно-профилактических учреждений.

Главное — соблюдать условия «холодовой цепи», то есть температура постоянно должна быть от +2 до +8°С по всему маршруту перемещения вакцин, начиная с незамедлительного приемочного контроля и до доставки их в больницы. Для перевозки у нас весь транспорт оборудован специальными холодильными установками с обязательной регистрацией температуры датчиками.

— Какие учреждения получают с этого склада лекарственные препараты?

— Ежедневно по заявкам получают лекарственные препараты и ИМН около 120 собственных аптек, 70 больниц и социальных учреждений, более 500 индивидуальных предпринимателей по городу Пензе, Пензенской области, Мордовии, Чувашии, Саратовской области.

— Как удается управлять таким большим складом и всеми сопутствующими процессами?

— У нас имеется штат обученных специалистов: провизоры, фармацевты, программисты, бухгалтеры, водители. Несомненно, огромную роль сейчас играет программное обеспечение процессов. В режиме онлайн все аптеки, лечебно-профилактические учреждения могут заказывать препараты со склада, и мы с помощью специально оборудованных автомобилей, о которых я уже сказал, доставляем их.

Кроме того, у нас имеется машина экстренной доставки. Отработана система экстренной доставки товара в условиях чрезвычайных ситуаций.

— Антон Александрович, пока мы с Вами перемещаемся в производственную аптеку, которая находится на улице Чаадаева, хотелось бы узнать Ваше профессиональное мнение по широко обсуждаемому вопросу введения обязательной маркировки лекарств, отношение к которому весьма неоднозначное.

— С конца января 2017 года правительство начало борьбу некачественными лекарственными препаратами путем установления обязательной маркировки. Согласно постановлению от 30 января 2017 года, на отдельных видах средств медицинского применения предполагается обязательное наличие специальных идентификационных знаков, доказывающих их аутентичность.

Данный эксперимент должен установить полный контроль над оборотом некоторых лекарств, процент подделки которых наиболее высок. Основная задача проведения эксперимента заключается не только в том, чтобы установить контроль над всеми игроками фармакологического рынка. Благодаря данной программе правительство планирует, невзирая на дополнительные затраты, полностью избавиться от фальсификата, ну или хотя бы существенно сократить его количество на прилавках аптек.

Кроме того, данная реформа поможет выявить недобросовестных производителей и импортеров, которые в погоне за прибылью идут на мошеннические действия.

За возросшее качество лекарственных средств придется платить конечному покупателю. По словам экспертов, рост цен на препараты, прошедшие маркировку, может составить от 5% до 15%, если государство не придумает систему компенсаций для производителей.

Все дело в том, что для проведения маркировки нужно применять специальное оборудование. Его установка увеличит производственные затраты, а, соответственно, и товарную стоимость конечного продукта. Поэтому, несмотря на большую пользу данной инициативы, проект по нанесению знака качества препаратов может ударить по бюджету самых незащищенных слоев населения.

— Давайте сейчас поговорим об аптеках в целом и о производственных аптеках в частности. Сколько их сейчас? По-моему, раньше аптек, где имелось производственное направление, было намного больше. В связи с чем они закрываются, на Ваш взгляд?

— Сейчас компания владеет, без сомнения, самой крупной в области аптечной сетью, насчитывающей 117 розничных точек. Среди них есть аптеки классической формы, современные фарммаркеты, аптеки, обеспечивающие лекарственными препаратами льготные категории граждан, две аптеки в своей структуре имеют производственные отделы, которые занимаются изготовлением экстемпоральной рецептуры для населения и больниц. Несколько наших аптек работает в круглосуточном режиме.

В настоящее время в Пензе работает только четыре производственные аптеки, две из них наши. Эти аптеки закрываются по всей России, потому что это нерентабельно. Однако мы твердо уверены в том, что нельзя оставлять население без таких лекарств.

Мы живем в современном мире промышленных технологий, где производство лекарственных средств исчисляется миллиардами упаковок, но человеческий организм настолько уникален, что его невозможно подстроить под стандартные дозировки. Главное преимущество аптечного приготовления лекарств заключается в индивидуальном подходе к больному с учетом возраста, особенностей организма, состояния выделительных функций, переносимости тех или иных веществ, наличия аллергии и так далее. Поэтому многим такие лекарства помогают восстановить здоровье.

В «Фармации» понимают преимущества индивидуального изготовления лекарственных форм с использованием высококачественных субстанций, а также отсутствием потенциально опасных стабилизаторов, ароматизаторов и консервантов, из-за чего производить такие препараты в промышленных масштабах невозможно — слишком короткий срок годности.

Врачи, выписывая рецепт, имеют возможность сочетать вещества для лечения конкретного больного в той лекарственной форме и дозировке, которая наиболее ему подходит — порошок или свечи, лосьон или присыпка, мазь или паста, настой или микстура.

Популярностью пользуются детские лекарственные формы, требующие малой дозы на прием, разрешенные к применению с первых дней жизни малыша ввиду их высокого профиля безопасности.

В производственных отделах «Фармации» существует многоступенчатая система контроля качества, включающая наличие сертификатов на субстанции, химический и органолептический контроль на всех стадиях производства, заполнение паспорта письменного контроля на каждую лекарственную форму, что исключает возможность отпуска из аптеки недоброкачественных препаратов.

Лекарства, изготовленные в производственных отделах, не имеют красочной упаковки, никогда не рекламируются, однако их эффективность не вызывает сомнения.

Кроме того, у нас в компании считают, что лишь в аптеках, где есть производственно-рецептурные отделы, молодые специалисты-фармацевты могут пройти настоящую практику, дающую им полное представление о профессии.

— Каким принципам, по Вашему мнению, необходимо следовать, чтобы создать современную аптеку, отвечающую всем запросам потребителей? Как выгодно отличаться от конкурентов? Ведь большинство аптек почти одинаковые: у них, как правило, присутствует один цвет в оформлении — зеленый, ассортимент примерно один и тот же, цены — да, соглашусь — могут отличаться, причем существенно.

— У аптек «Фармации» есть свое лицо, свои отличия, есть позиционирование компании на рынке, есть высокая степень узнаваемости и лояльности потребителей к бренду. Поэтому присутствие конкурентов, безусловно, ощущаем, но в рамках цивилизованных законов рынка, не более.

Сегодня аптека — это место, куда заходят не только потому, что плохо себя чувствуют, но и чтобы не допустить плохого самочувствия. Современный темп жизни требует от людей быть «в форме». Мы не можем себе позволить часто болеть, поэтому в аптеку приходят вполне здоровые люди за витаминами и общеукрепляющими препаратами.

Как следствие, возросло значение грамотных высококлассных фармацевтов, владеющих навыками сервисного поведения и способных работать с потребностями клиента. Этим в первую очередь определяется конкурентное преимущество аптеки. И, конечно, умение применять эффективные формы управления в своей повседневной работе — это мерчандайзинг, реклама, информационное сопровождение, внешний вид торгового зала и самой аптеки.

В нашей сети можно сделать предзаказ редкого лекарства, осуществить экстренную доставку того или иного препарата в любую аптеку. «Изюминкой» считаю программы лояльности для клиентов — «Товар дня»; «Счастливые часы»; акцию «С заботой о любимых и родных», которая предусматривает приобретение сертификата аптечной сети «Фармации»; «День открытых дверей», который проводится только в наших аптеках с участием ведущих специалистов лечебных учреждений, медицинских представителей, с презентацией препаратов или косметики; акцию «Любимая аптека» и множество других, подготовленных к новогоднему празднику. Одна из новых — это акция «Лечись и выздоравливай». В ее рамках посетителям аптеки предлагается приобрести наборы для лечения простуды. Они укомплектованы противопростудными, противовирусными и витаминными препаратами.

Не секрет, что на рынке нашу сеть называют «кузницей кадров», и это не просто красивые слова. Мы делаем большой акцент на обучение специалистов, повышение их квалификации. У нас стремятся работать, потому что это бесценный опыт и хороший доход. Принцип нашей работы состоит в том, чтобы каждый специалист понимал: его доход — в его руках. Конечно, кадровый голод на фармрынке был, есть и будет — причем нехватка ощущается не в кадрах как таковых, а в кадрах квалифицированных, сочетающих знание фармакологии и технологий продаж.

— Вы упомянули о доставке, и у меня сразу возник вопрос: планируется ли развивать интернет-торговлю?

— Да. Продажи в интернете — это общемировая практика. Их уже не остановить. Мы живем в век интернета, активно им пользуемся. Люди работоспособного возраста все чаще совершают покупки в интернет-магазинах, потому что это удобно, это продиктовано временем. И у меня как у человека, который тоже пользуется современными технологиями, возникла идея создать интернет-аптеку «Фармация» . Проект был запущен примерно полгода назад и находится сейчас на этапе развития. Покупатель имеет возможность выбрать лекарственные препараты и аптеку из сети ОАО «Фармация», в которой ему удобно получить заказ.

Мы однозначно будем развивать интернет-направление, и уже рассматриваем перечень товаров, которые можно доставлять до клиента — это средства гигиены, парафармацевтика, лечебная косметика, подгузники, детское питание и продукция, которая не требует продажи в стационарных условиях. В наших планах, что курьер будет доставлять заказ прямо до квартиры. Это будет удобно, например, для мам с детьми или пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.

И приятно, что работа вся эта не прошла даром. Буквально на прошлой неделе мне звонил коллега из «Фармации» города Ульяновска. Перед ними стоит задача открытия интернет-аптеки. Просит поделиться опытом. Мы, конечно, поделимся, но, наверное, заключим партнерское соглашение. Вообще затраты, которые мы понесли на реализацию этого проекта, частично намерены компенсировать в виде внедрения нашей модели у партнеров.

— Антон Александрович, каковы планы по развитию аптечной сети?

— На достигнутом мы не останавливаемся. У нас есть план развития собственной розничной сети. Он не объемный, но порядка пяти аптек мы планируем к открытию ежегодно — в прирост к существующим. Арифметика простая. Если на сегодняшний день 117 аптек, плюс пять в 2018 году — 122, плюс пять в 2019 году — 127. Мы будем открывать ровно столько аптек, сколько найдем правильных мест исходя из наших расчетов. Если таких мест не будет, то прилагать сверхъестественных усилий не станем. Вообще для нас нет разницы, где открывать рентабельную аптеку: в Пензе или Пензенской области.

— Кроме открытия новых аптек, будет ли осуществляться переформатирование работы уже существующих?

— Что касается переформатирования, то есть смены закрытых форм продажи препаратов — через окно — на открытые, как в супермаркете, где товар лежит на полках, а люди его берут и оплачивают на кассе, то этот процесс идет, и он однозначно будет продолжен.

— А есть идеи по выходу на рынки других регионов?

— В первую очередь мы будем развивать то, что есть в нашем регионе, укреплять свои позиции, совершенствовать сервис. План выхода на другие территории — есть, и развиваться надо. Но насколько планы будут реализованы в наших экономических условиях, пока не могу сказать.

Чтобы было понятно, поясню, что работа в регионах должна быть рентабельной, то есть должны окупаться все затраты, и в первую очередь логистика. Прежде, чем принять решение работать в регионе или нет, будем все просчитывать и анализировать.

— Антон Александрович, Ваша карьера в компании «Фармация» фактически началась с медицинского центра «Эскулап», который уже 10 лет находится на улице Московской, 21. Согласно исторической справке, именно здесь, по этому адресу, еще в конце XIX века была открыта аптека Бартмера, на базе которой в 1923 году создали областное аптекоуправление, ставшее прародителем современной «Фармации». Что, на Ваш взгляд, значит для сотрудников компании это место? Мне представляется, что более чем столетняя история должна наполнять стены определенной аурой, задавать некую планку, ниже которой опускаться нельзя. Так ли это?

— Совершенно верно. Полностью Вас поддерживаю. Я больше скажу — во дворе аптеки Бартмера даже существовал небольшой заводик минеральной воды. Думаю, настанет когда-нибудь такой период, когда мы реализуем рецепт, по которому эта минеральная вода производилась. Он в принципе есть в краеведческом музее. Это может стать своеобразным подарком нашим горожанам. Так будет восстановлена историческая справедливость.

Что касается самой аптеки, то она ведущая в структуре компании. И недаром она у нас называется «Аптека №1». Это показательная аптека, на нее равняются все остальные. Это аптека в классическом ее виде, но с современным подходом к продаже медикаментов. Есть и закрытая форма торговли, рецептурная в строгом классическом виде, и фарммаркет — открытая.

— Если говорить о медицинском центре «Эскулап», какие сложности были 10 лет назад, когда он только открылся?

— Во-первых, надо сказать, что принятое в 2006 году руководством и собственниками компании решение о диверсификации бизнеса было очень правильным шагом. Главная сложность заключалась в том, что мы были фактически первопроходцами. Жители вообще тогда не понимали, что такое частная медицина, как она будет развиваться, что с ней будет завтра. Но сегодня Вы видите, что это стало нормой, люди ходят в частные клиники.

Нам тогда не с кем было себя сравнивать, мы сами разрабатывали свой прайс-лист, вводили новые услуги. Открыли сайт «Эскулапа». Сейчас, конечно, мы вспоминаем, как он выглядел, и нам, может быть, даже смешно, а на тот момент казалось, что мы совершили прорыв, что это был прогресс. Кстати, в прошлом году — к десятилетию центра — мы полностью обновили сайт «Эскулапа» .

Сейчас тем, кто открывает новую клинику или просто врачебный кабинет, конечно, тоже нелегко, но уже не надо тратить время на то, чтобы что-то изобретать, придумывать. Рынок частной медицины шагнул далеко вперед. Можно что-то у кого-то посмотреть, перенять. Кстати, есть даже такое понятие как бенчмаркинг — это когда лучшие технологии перенимаешь и внедряешь у себя в компании. А нам на тот момент, разумеется, было сложно.

— Вы только что сказали про сайт, и я вспомнил, каким он тогда был. Почему помню, потому что на сайте агентства «PenzaNews» в то время размещался большой баннер «Эскулапа». Это было необычно и привлекало внимание пользователей. Я бы не сказал, что тот Ваш сайт был смешным, скорее, менее функциональным. Например, никто не задумывался тогда о том, что люди могут записаться на прием к врачу онлайн. Сейчас такая услуга есть. Насколько она востребована?

— Запись на прием к врачу онлайн пользуется популярностью. Для этого нужно зайти в личный кабинет на нашем сайте. Чтобы зарегистрироваться с подтверждением своего номера телефона в рамках федерального закона №152 «О персональных данных» и полноценно начать пользоваться личным кабинетом, нужно прийти в «Эскулап» и получить уникальный код. Это делается один раз. Более 4 тыс. 200 человек уже получили доступ в свой личный кабинет.

Мы продолжаем внедрять новые технологии. Стоят определенные задачи, чтобы в личном кабинете можно было загрузить результаты своих анализов — чтобы повторно не приходить и не забирать их, а просто распечатать. Думаю, со временем у пациентов будет возможность увидеть через личный кабинет подробную информацию о своих последних посещениях. Она, конечно, и сейчас есть, но не в таком развернутом виде, как мы хотим, чтобы это была электронная карточка с записями врача. Работа эта длительная, но она уже ведется.

— Какие ощущения Вы как руководитель испытываете, находясь в «Эскулапе»?

— Такие же, как когда заканчиваешь школу или институт и потом возвращаешься. Для меня, конечно, «Эскулап» — это школа профессионального роста. Здесь я познал азы медицины, которые мне помогли идти вперед, развиваться в нашей компании.

Конечно, для меня коллектив, который здесь работает, очень уважаем и дорог. Отрадно, что к нашим врачам приезжают из Мордовии, к некоторым — из Саратова и даже из Москвы.

Надо отметить, что наши специалисты обмениваются опытом с коллегами из Израиля. Есть возможность при необходимости посредством телемедицины получить заключение иностранных врачей. Они проводят консилиум, изучают диагноз, смотрят на динамику пациента, как долго он болеет, и дают рекомендации, какое лечение назначить.

— За это надо платить?

— Все привыкли думать, что в частном здравоохранении вообще за все нужно платить. Это и наша вина, наверное, мы мало об этом говорим, поэтому об этом мало, кто слышал. Получить мнение зарубежных специалистов, первоначальное заключение — это бесплатно. И опять же — если в этом есть необходимость. Другой вопрос, когда пациент, располагая финансовыми возможностями, хочет поехать на лечение в Израиль.

— Но большинство людей, конечно же, лечатся там, где они живут, поэтому, на мой взгляд, важно создавать соответствующие условия для этого, чтобы частная медицинская помощь становилась все более доступной.

— Мы постоянно инвестируем средства в открытие новых центров, закупку современного оборудования, внедрение новых услуг. В настоящее время в структуру «Фармации» входят шесть подразделений медицинского центра «Эскулап»: основной на улице Московской, стоматологический центр, клиника неврологии, центр медицинской экспертизы, центр вакцинации и многопрофильный медицинский центр на улице Клары Цеткин.

Кстати, жители микрорайона Шуист очень довольны, что у них появилось такое лечебно-профилактическое учреждение, где можно получить медицинскую помощь. Это полноценный центр с двумя этажами, с врачами по всем направлениям. Есть своя лаборатория, есть узкоспециализированные специалисты.

Забегая вперед, скажу, что имеются определенные планы компании по расширению и открытию еще одного медицинского центра в быстрорастущем микрорайоне — городе «Спутник». Помещение куплено. После Нового года начнутся плановые ремонтные работы в нем.

Также хотел бы отметить, что в этом году мы впервые заявились на оказание медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), подготовили и предоставили в госорганы все необходимые документы. По ряду направлений с 1 января 2018 года люди смогут получить в наших центрах помощь по полису ОМС.

— Как развивается центр медицинской экспертизы, открытый на улице Калинина в Пензе несколько лет назад? Можно сказать, что какие-то услуги наиболее востребованы, а какие-то, наоборот, являются «штучными»?

— В экспертизе, наверное, «штучных» нет. Есть приказ №302, где определен перечень профессий, которые подлежат обязательному освидетельствованию, осмотру. В соответствии с ним мы и работаем. Там можно пройти диспансеризацию, обследование, которое необходимо, получить санитарную книжку. Центр живет, значит, клиентам это нравится, они пользуются его услугами, и это направление развивается.

Конечно, есть конкуренция, и каких-то глобальных отличий, который имеет наш центр, нет. Наверное, приоритетом всегда является цена, но при этом немаловажны и врачи. Ведь принято же говорить: «Имею собственного дантиста». Вот и у определенных компаний, которые заключают с нами договора на обслуживание своих сотрудников, сложились партнерские отношения. Очень важно это доверие.

— Антон Александрович, как Вы видите дальнейшее развитие «Фармации», какие реперные точки для себя определяете?

— Все умные книжки по менеджменту говорят, что у любого человека, у любой компании должен быть текущий план, годовой и стратегический на 5–10 лет вперед. План текущий и план следующего года имеется, и реперные точки обозначены. Это, безусловно, расширение сбыта продукции и сохранение тех объемов, которые достигнуты. Это увеличение количества розничных точек, филиалов медицинского центра «Эскулап». Это географическое присутствие на других территориях, закрепление в регионах, где компания уже представлена, и, по возможности, выход на фармацевтический рынок других субъектов федерации.

Понятно, что компанию делают люди, поэтому на местах должны быть профессионалы. Кадры решают все, как бы это банально ни звучало. Мы очень серьезно подходим к этому вопросу. На сегодняшний день заключен договор по отбору лучших выпускников нашего фармколледжа, лучших выпускников мединститута по специальности «Фармация». Они у нас проходят практику, мы их поощряем, выступаем спонсорами мероприятий по профориентации. Фактически мы кадры готовим себе с первого до пятого курса и потом принимаем их на работу.

— Сколько всего человек работает в «Фармации», и какие качества Вы цените в сотрудниках?

— Штат сотрудников — 1 тыс. 100 человек. Это и офис, и фармацевты, и провизоры, и заведующие аптеками, складские работники, врачи, вспомогательный персонал, медсестры, водители и так далее.

Какие качества я ценю? Наверное, разумную инициативность. Я ценю сотрудника, для которого выполнить свою работу качественно — это дело чести, ведь иначе просто нельзя. Ценю людей с позитивным отношением к жизни, сотрудников, ориентированных на работу в команде, нацеленных на общий результат. И, конечно же, ценю профессионализм, потому что качества, которые я назвал выше, хороши, но они ничего не стоят, если человек ничего не понимает в том, что делает. Сотрудник прежде всего должен быть компетентным в той области, которой он занимается, обладать здоровыми амбициями и личностным стержнем.

— И последний вопрос в завершение нашего с Вами сегодняшнего интервью. Чтобы Вы хотели пожелать читателям?

— Хотелось бы пожелать Вам и, конечно, всем Вашим читателям крепкого здоровья, а если оно, не дай бог, подведет — грамотных врачей и качественных лекарств.

— Спасибо, Антон Александрович, что нашли время дать интервью. С наступающими Вас праздниками!