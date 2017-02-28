20:40:20 Вторник, 28 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенские абоненты могут получить бесплатный доступ к «МегаФон.ТВ»

15:45 | 28.02.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Абоненты из Пензенской области могут получить бесплатный доступ к услуге «МегаФон.ТВ» на 30 дней при подключении любого тарифа из линейки «Все включено» в период по 2 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора связи.

Пензенские абоненты могут получить бесплатный доступ к «МегаФон.ТВ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нашим абонентам будет доступно для просмотра более 60 каналов и 400 сериалов, так как по акции можно подключать любое количество пакетов из списка», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что в специальном предложении, подробности которого можно уточнить на сайте «МегаФона», участвуют такие пакеты, как «Наш футбол HD», «Детский НD», «Amedia Premium HD», «Amediateka», «Русские сериалы» и другие, поэтому каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

В поддержку акции выпущен видеоролик, главные роли в котором сыграли популярные актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина. Снял его режиссер Александр Котт, поставивший «Брестскую крепость», «Елки 5» и «Обратную сторону Луны».

В минифильме рассказывается о том, как абоненты оператора, подключив тариф «Все включено», с помощью «МегаФон.ТВ» могут быстрее всех смотреть популярные фильмы и передачи, после чего не отказывают себе в удовольствии рассказать окружающим, чем закончится та или иная история.
Актуальное
Читайте также
Семеро школьников из Пензенской области отправятся в «Орленок» на слет юных экологов В Кузнецком районе выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции
В Пензе сотрудники психбольницы отработали действия в случае взрыва в жилом доме В Пензе предъявлено обвинение мужчине, до смерти забившему бродягу
Комплексы «Бук-М2» переброшены из Пензенской области в Оренбургскую в рамках учений Олег Ягов считает, что молодежь может рассказать об уловках наркосбытчиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама