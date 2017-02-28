Пензенские абоненты могут получить бесплатный доступ к «МегаФон.ТВ» Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Абоненты из Пензенской области могут получить бесплатный доступ к услуге «МегаФон.ТВ» на 30 дней при подключении любого тарифа из линейки «Все включено» в период по 2 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора связи.

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«Нашим абонентам будет доступно для просмотра более 60 каналов и 400 сериалов, так как по акции можно подключать любое количество пакетов из списка», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что в специальном предложении, подробности которого можно уточнить на сайте «МегаФона», участвуют такие пакеты, как «Наш футбол HD», «Детский НD», «Amedia Premium HD», «Amediateka», «Русские сериалы» и другие, поэтому каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

В поддержку акции выпущен видеоролик , главные роли в котором сыграли популярные актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина. Снял его режиссер Александр Котт, поставивший «Брестскую крепость», «Елки 5» и «Обратную сторону Луны».

В минифильме рассказывается о том, как абоненты оператора, подключив тариф «Все включено», с помощью «МегаФон.ТВ» могут быстрее всех смотреть популярные фильмы и передачи, после чего не отказывают себе в удовольствии рассказать окружающим, чем закончится та или иная история.