Абоненты «МегаФона» могут увидеть продолжение сериала «Отель Элеон» до премьеры на СТС Связь и ИТ

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» могут увидеть новый сезон сериала «Отель Элеон», который стартует на телеканале СТС в понедельник, 15 мая, на три дня раньше.

Фото пресс-службы компании «МегаФон»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», показ новых серий в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ» стартовал в пятницу, 12 мая.

«Второй сезон сериала доступен подписчикам пакета «Русские сериалы» на «МегаФон.ТВ». Абонентская плата составляет 14 рублей в сутки. Новые зрители онлайн-кинотеатра смогут в течение семи дней пользоваться бесплатным пробным периодом. Наряду с сериалом «Отель Элеон» подписчикам пакета будут доступны 273 отечественных сериала», — добавили в компании.

В пресс-службе отметили, что ранее «МегаФон.ТВ» уже показывал проекты СТС до их телепремьеры — подписчики онлайн-кинотеатра в числе первых увидели сериал «Вы все меня бесите» и четвертый сезон «Молодежки».

По словам директора бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрея Кушнарева, благодаря данной услуге абоненты «МегаФона» могут смотреть любимые сериалы в любом месте.

«Мы не просто предлагаем нашим зрителям увидеть сериал раньше всех. Они смогут следить за любимыми героями, где бы ни находились: в пробке, в парикмахерской, в очередях. «МегаФон.ТВ» работает на смартфонах и планшетах, а скоростной мобильный интернет «МегаФона» позволяет смотреть видео в отличном качестве», — сказал он.

Во втором сезоне комедийного сериала «Отель Элеон» героев ждут неожиданные перемены, вкусные сюрпризы, интригующие преображения, опасные трюки и настоящие дуэли. В роскошный отель также вернутся герои «Кухни»: француз-кондитер Луи, которого играет Никита Тарасов, специалист по молекулярной кухне Катя, роль которой исполнила Валерия Федорович, и главный эксперт по уборке Айнура — Жаныл Асанбекова.