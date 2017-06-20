В Пензе потенциальных резидентов IT-парка пригласили обсудить будущее учреждения Связь и ИТ

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Представители пензенских компаний, заинтересованных стать резидентами создаваемого в регионе IT-парка, приглашены на встречу, которая состоится в инновационном бизнес-инкубаторе на улице Гагарина в предстоящий четверг, 22 июня.

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Планируется, что в ходе нее руководитель компании «CodeInside», президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» Максим Семенкин расскажет о том, каким он видит будущий IT-парк.

В свою очередь ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов» Константин Семин проинформирует собравшихся об условиях получения статуса резидента и размещения на площадях учреждения.

«Встреча пройдет в формате диалога. Мнение участников и их видение функционирование IT-парка будет иметь для организаторов большое значение», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении информационных технологий и связи Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил о том, что в Пензе будет создан IT-парк, в ходе церемонии открытия IX межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» 21 апреля 2017 года.

На совещании, состоявшемся в облправительстве 19 июня, заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов пояснил, что юридически учреждение будет филиалом технопарка «Яблочков».