«МегаФон» объявил о готовности сети к пятикратному ускорению интернета 4G Связь и ИТ

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Сеть «МегаФона», в том числе в Пензенской области, готова к внедрению технологии «Massive MIMO», которая позволит увеличить скорость мобильного интернет-доступа более чем до 800 Мбит/с. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон».

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В компании напомнили, что запуск стандарта 4G/LTE в Поволжском филиале оператор начал 5 лет назад с Самары.

«Сегодня среднее время пребывания в сети 4G в Пензе и других столицах поволжских регионов составляет 97%. Иными словами, при перемещениях по улицам абоненты практически не покидают зону приема 4G с показателем скорости до 100–150 Мбит/с. Более 25% владельцев смартфонов выходят в интернет именно через сеть четвертого поколения. Услуга предоставляется на территории, где проживает 80% населения Поволжья», — отметили в пресс-службе.

В отделении пояснили, что технология «MMIMO» работает в действующем стандарте 4G/LTE и ее применение не требует привлечения дополнительных частот, которые являются ограниченным и дорогим ресурсом.

«Технология «Massive MIMO» позволит пользователям чаще получать максимальные скорости в стандарте 4G/LTE даже на сильно загруженной сети. Имеющееся у «МегаФона» частотное преимущество позволит при необходимости «разогнать» ее по максимуму», — сказали в компании.

Как отметил директор Поволжского филиала ПАО «МегаФон» Владимир Карпушкин, что так называемые «цифровые» абоненты, то есть люди, которые активно используют мобильный интернет для общения, скачивания видео, музыки или совершения платежей, представляют значительную часть всей аудитории.

«Сегодня такие клиенты составляют треть нашей абонентской базы, на них приходится более 60% всех новых подключений, а со временем их станет еще больше. Таким абонентам потребуются новые скорости, и мы будем готовы удовлетворить их растущие потребности», — заверил он.