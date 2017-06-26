«МегаФон» предложил абонентам линейки «Включайся!» спеццену на смартфоны Связь и ИТ

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона», выбравшие один из тарифов новой линейки «Включайся!», могут приобрести смартфоны от Samsung и других производителей по специальной цене, которая будет действовать по 15 июля.

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Как сообщается на сайте оператора, предложение будет действовать при соблюдении нескольких условий.

Во-первых, клиент должен пользоваться одним из тарифов линейки «МегаФон – Все включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум». Кроме того, должна быть подключена опция «Бонус на счет».

Количество товара, предлагаемого на особых условиях, ограничено.

Для удобства абонентов специалисты «МегаФона» протестировали смартфоны и определили наиболее подходящие модели для каждого из тарифов.

«Так, для «Включайся! Общайся» идеально подходит «Samsung J5 Prime». Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает все фоновые приложения, существенно уменьшая расход заряда аккумулятора. Также он имеет светосильный объектив с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует высочайшую четкость изображения и проработку мельчайших деталей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон».

В компании отметили, что абоненты смогут по достоинству оценить характеристики смартфона на данном тарифе, специально разработанного для фанатов соцсетей, которые проводят много времени в сети, делясь с друзьями фотографиями и пересылая тексты.

В интернет-магазине «МегаФона» смартфон «Samsung J5 Prime» можно приобрести за 9 тыс. 990 рублей, что на 3 тыс. рублей меньше средней стоимости по рынку.

Полный перечень смартфонов, участвующих в акции, можно увидеть на сайте оператора.

«МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!» в конце мая 2017 года. Она построена, исходя из реальных интересов цифровых пользователей, которые привыкли говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях и смотреть видео.

Включенный в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому предложение «Включайся!» не содержит избыточных услуг.