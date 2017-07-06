Доступ к связи 4G потенциально имеют около 850 тыс. пензенцев — Андрей Кулинцев Связь и ИТ

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Около 850 тыс. жителей Пензенской области потенциально имеют доступ к формату мобильной связи 4G. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Кулинцев.

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«Эта услуга на сегодняшний день развивается неравномерно. Прежде всего операторы развивают ее там, где большее число населения проживает, и только потом идут дальше», — сказал он в ходе совещания с операторами сотовой связи, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 6 июля.

Андрей Кулинцев подчеркнул, что формат 4G доступен не везде даже на территории Пензы.

«В настоящее время все районы Пензенской области охвачены мобильной связью второго поколения. Населенные пункты, которые охвачены связью третьего поколения — 3G, их тоже достаточно много, но [...] цифры не учитывают плотность базовых станций. В соответствии с нагрузкой, которая на них приходится, иногда даже наличие базовых станций не позволяет обеспечить качественную связь», — пояснил первый зампред правительства.

По его словам, около 83% домохозяйств Пензенской области имеют возможность выхода в интернет на скорости не менее 1 Мбит/с.

«Но здесь надо подчеркнуть, что на сегодняшний день 1 Мбит/с — это уже очень устаревшее понятие. Формально его относят к широкополосному, но на самом деле на сегодняшний день надо не менее 10, а то и 30 [Мбит/с] иметь канал, чтобы пользоваться качественными услугами цифрового телевидения, смотреть фильмы, фотографии», — резюмировал Андрей Кулинцев.