«МегаФон» выяснил, где в Пензе высокая скорость мобильного интернета Связь и ИТ

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Компания «МегаФон» провела очередное плановое измерение скоростей мобильного доступа в интернет в популярных местах летнего отдыха жителей Пензы.

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Как сообщает пресс-служба оператора, в сети 4G лидерство по совокупности средних скоростей передачи и скачивания данных принадлежит пляжу в Терновке на территории города «Спутник» с результатом 24,5 Мбит/с.

Второе место заняла Олимпийская аллея в Пензе, третье — Русеевский пляж: 15,6 Мбит/с и 15 Мбит/с соответственно.

В сети 3G лидером по скачиванию стал центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского. По результатам измерений специалистов «МегаФона» средняя скорость скачивания информации составила 8 Мбит/с. Такой скорости хватает, например, чтобы с комфортом смотреть видео онлайн в высоком качестве.

Второе место занял парк культуры и отдыха «Олимпийский», где абоненты могут скачивать данные на средней скорости 7,5 Мбит/с.

«Бронза» в своеобразном хит-параде досталась Олимпийской аллее, которая уступила «Олимпийскому» совсем немного: здесь зафиксирована средняя скорость 7 Мбит/с.

«В настоящее время 4G-интернетом обеспечены 75% жителей Пензенской области. Продолжая развивать сеть, «МегаФон» не только устанавливает новые базовые станции четвертого поколения, но и расширяет возможности уже построенной сети. Так, в январе 2017 года оператор применил настройки, позволяющие аккумуляторам мобильных устройств абонентов разряжаться медленнее: в течение дня экономится до 20% зарядки. Благодаря этому клиенты «МегаФона» могут пользоваться надежным доступом в интернет дольше и практически в любом месте», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе оператора.

В компании напомнили, что особое внимание «МегаФон» уделяет контролю за работой сети в районах, где жители Пензы проводят свободное время.

«Очередное тестирование скоростей доступа было проведено более чем в 10 популярных местах отдыха и в часы, когда число пользователей мобильного интернета там достаточно велико. Впереди выходные, а это значит, что эти места будут наполнены горожанами, которые будут выкладывать в сеть фото и видео своего отдыха. С интернетом «МегаФона» это можно делать практически мгновенно», — сказали в пресс-службе.