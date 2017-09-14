Участники программы «Бонус» от «Ростелекома» в Поволжье накопили более 380 млн. баллов Связь и ИТ

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Участники программы «Бонус», проживающие на территории обслуживания макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком», в том числе в Пензенской области, за год накопили более 380 млн. баллов.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Ростелекома», в среднем бонусный счет каждого зарегистрированного в программе участника составляет порядка 2 тыс. баллов.

«Компания предлагает воспользоваться бонусными накоплениями и обменять их на подарки. Срок действия бонусов не безграничен — через 24 месяца с момента их начисления они сгорают. Накопленные баллы — это прекрасная возможность расширить перечень опций и сервисов, а также реально экономить при оплате услуг, получая существенные скидки», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что пользователи домашней телефонии в обмен на бонусы могут получить дополнительные пакеты минут местной, внутризоновой и междугородной связи.

«Абоненты «Домашнего интернета» имеют возможность воспользоваться скидкой в размере 25% при оплате услуг, а также подключить антивирусные программы и получить партнерские подарки от компании «Wargaming», — добавили в «Ростелекоме».

В компании уточнили, что пользователи «Интерактивного ТВ» могут выбрать подключение пакетов телеканалов, сервис «Управление просмотром» или получить дополнительную файловую квоту.

«В обмен на бонусы они также могут арендовать фильмы на 48 часов, в том числе новинки киноиндустрии. В каталоге «Видеопроката» доступны для обмена такие кинокартины, как «Стражи галактики. Часть 2», «Меч короля Артура», «Конг: Остров черепа», «Форсаж» и другие, премьерные показы которых с успехом прошли на широких экранах. Обмен баллов производится непосредственно в меню ТВ-приставки», — сказали в пресс-службе.

В «Ростелекоме» напомнили, что с сервисом «Мультискрин» фильмы можно смотреть даже за пределами домашней сети.

«При этом с мобильной связью «Ростелекома» не нужно контролировать объем интернет-трафика: во время просмотра он не расходуется», — подчеркнули в компании.

В пресс-службе отметили, что наиболее популярной из перечня подарков является скидка на оплату «Домашнего интернета».

«Однако в июле наибольшее количество баллов было потрачено участниками на интерактивную игру «Тайна заколдованной башни». Разгадывая тайну, игроки продолжают бороться за главное сокровище – незабываемое путешествие на двоих в сказочные замки Чехии», — уточнили в «Ростелекоме».