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В Пензе открыта регистрация на четвертый «HackDay»

13:03 | 20.09.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Регистрация на четвертый IT-марафон «HackDay», который пройдет на базе роллердрома в парке «Олимпийский» с 27 по 29 октября, открыта в Пензе.

В Пензе открыта регистрация на четвертый «HackDay»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие объединит на одной площадке более 100 представителей технологических, предпринимательских и креативных сообществ Пензы и ближайших регионов.

Участникам предстоит разработать собственные IT-проекты. При этом на весь процесс — от оглашения идеи и формирования команд до презентации готового прототипа отводится всего 48 часов. Все участники получают круглосуточный доступ на площадку, к оборудованию и обеспечиваются полноценным питанием на все время проведения мероприятия.

Тематика проектов может быть разнообразной — от веб- и мобильных приложений до роботов.

Победителей определят в четырех номинациях: «Стартап» — перспективный с точки зрения масштабирования и монетизации проект, «Технологии» — сложная разработка, «Хак» — простое и эффективное решение, которое может изменить ход привычной жизни, «Hardware» — уникальный проект с эффективным использованием аппаратных и программных компонентов, имеющий рыночный потенциал.

Кроме того, в рамках «HackDay» пройдут консультации приглашенных экспертов-практиков в области технологий и предпринимательства. Образовательная программа поможет командам ускорить разработку и понять, в каком направлении следует двигаться.

Зарегистрироваться для участия в «HackDay» можно на сайте мероприятия. Регистрационный взнос составляет 256 рублей, однако каждый желающий может написать мотивационное письмо организаторам и получить свой билет на IT-марафон абсолютно бесплатно.

Организаторами мероприятия являются ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и ООО «Центр кластерного развития».

В 2016 году в марафоне «HackDay» приняли участие более 140 человек. 30 заявленных на открытии проектов сумели собрать команды, а до финала дошло 27 команд.

Среди проектов, представленных публике на финальном демофесте, победителями были признаны «Офисный шутер», система коммуникации для игроков в страйкбол, девайсы для 3d-печати и устройство бесконтактного измерения параметров организма.
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