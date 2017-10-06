«Ростелеком» и «Молодой ленинец» подвели итоги конкурса историй о домашнем телефоне Связь и ИТ

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Победители конкурса историй, связанных с домашним телефоном, инициатором которого выступили оператор цифровых сервисов и услуг «Ростелеком» и редакция еженедельника «Молодой ленинец», определены в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Члены жюри приняли решение отметить Нину Удалову из Пензы с историей о домашнем телефоне, который помог ей выиграть конкурс на «Первом канале», Наталью Чувашову со стихотворением о пользе сельской телефонной связи, а также Глеба Смиреннова с рассказом о функции автоматического определения номера, позволившей ему избавиться от назойливых звонков.

На церемонии награждения, состоявшейся в редакции газеты, лучшим авторам были вручены дипломы, беспроводные телефоны и сертификаты на шестимесячную подписку на «Молодой ленинец».

Поздравляя победителей, пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров отметил, что за 120 лет, прошедших со дня подключения первых абонентов города к центральной телефонной станции, домашний телефон не сдал своих позиций и по-прежнему остается средством комфортного общения между людьми.

«Стационарная телефонная связь стала основой для появления новых и востребованных информационных технологий. И сейчас домашний телефон продолжают подключать в пакете услуг вместе с «Интерактивным ТВ» и интернетом, а с появлением мобильной связи от «Ростелекома» звонки с домашнего на мобильный стали самыми выгодными», — пояснил он.

Выступая с ответным словом, Наталья Чувашова сообщила, что ее история о домашнем телефоне связана с периодом детства.

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«Родом я из далекого села Ива Нижнеломовского района. В начале 1980-х годов в наш дом провели телефон — он был нужен папе для работы, и к нам приходили звонить абсолютно все соседи. Для того времени в селе связь ценилась на вес золота. Я благодарна домашнему телефону, что он помогал моим односельчанам решать различные вопросы и общаться с близкими людьми. Спасибо «Ростелекому» и моему любимому еженедельнику «Молодой ленинец» за возможность принять участие в таком интересном конкурсе», — сказала она.

Конкурс историй, связанных с домашним телефоном, был посвящен 120-летию со дня подключения первых абонентов Пензы к центральной телефонной станции.

За время проведения на него было подано более 30 работ от абонентов домашней телефонии из разных районов Пензенской области. В их числе — короткие рассказы, стихи и очерки.