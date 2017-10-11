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В Пензе объявлен конкурс на размещение в IT-парке

10:50 | 11.10.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов объявило о начале приема документов от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, на конкурс, по итогам которого помещения IT-парка на улице Гагарина будут предоставлены в аренду.

В Пензе объявлен конкурс на размещение в IT-парке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он будет осуществляться по 9 ноября.

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В соответствии с извещением о конкурсе, потенциальным резидентам предлагается 22 офисных помещения площадью от 7 до 60 кв. метров, в том числе с рабочими местами, оборудованными компьютерами.

Начальная (максимальная) цена по лотам варьируется от 988 рублей 26 копеек до 7 тыс. 874 рублей 46 копеек.

Договор с резидентом будет заключаться на 7 лет.

Согласно условиям конкурса, к его участникам предъявляется ряд требований. Так, компания не допускается к нему, если ранее ей уже оказывалась аналогичная поддержка и ее сроки не истекли.
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