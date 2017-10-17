В Пензе на четвертом «HackDay» будет новая номинация Связь и ИТ

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Участники четвертого IT-марафона «HackDay», который пройдет на базе роллердрома в парке «Олимпийский» Пензы с 27 по 29 октября, поборются за победу в дополнительной номинации «Лучший игровой или развлекательный проект», предложенной компанией «Тортуга».

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Ожидается, что команда-победитель в этой категории получит кубок с грифом «Entertainment».

Лучшей команде в номинации «Технологии» подарят электронные книги «PocketBook 614 Plus», в категории «Hardware» — портативные аккумуляторы, в номинации «Хак» — экшн-камеры «Xiaomi Yi Camera», «Стартап» — два месяца бесплатного обучения в акселераторе бизнес-инкубатора Высшей школы экономики.

Организаторами мероприятия являются ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и ООО «Центр кластерного развития», партнер мероприятия — Фонд развития информационных технологий (ФРИТ).

Подать заявку для участия в «HackDay» можно на сайте мероприятия.

Регистрационный взнос составляет 256 рублей, однако каждый желающий может написать мотивационное письмо организаторам и получить свой билет на IT-марафон абсолютно бесплатно.

В 2016 году в марафоне «HackDay» в Пензе приняли участие более 140 человек. Для реализации 30 заявленных на открытии проектов удалось собрать команды. До финала дошло 27 из них.

Среди проектов, представленных публике на финальном демофесте, победителями были признаны «Офисный шутер», система коммуникации для игроков в страйкбол, девайсы для 3D-печати и устройство бесконтактного измерения параметров организма.