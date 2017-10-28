В Пензе стартовал командный IT-марафон «HackDay» Связь и ИТ

Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Четвертый IT-марафон «HackDay» начал работу на базе роллердрома в парке «Олимпийский» в Пензе в минувшую пятницу, 27 октября.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

В мероприятии принимают участие более 180 человек. Команды представляют IT-разработчиков из Пензы и Саратова. В течение 48 часов они будут работать над 34 идеями.

Обращаясь к участникам в ходе церемонии открытия «HackDay», заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов пожелал уделить особое внимание качеству проектов, так как именно этим отличается продукция региональной промышленности.

В свою очередь президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» Максим Семенкин пригласил формирующиеся на площадке «HackDay» команды стать резидентами создаваемого в регионе IT-парка с теми разработками, которые они будут реализовывать в течение 48 часов.

В качестве идей на IT-марафоне заявлены в том числе обучающий симулятор по технике пожарной безопасности, нейроанализатор усталости мозга, агрегатор социальных сетей, игра по зарабатыванию биткоинов, портативная метеостанция, популяризатор открытых данных госорганов, ветроэнергетическая установка, «умная» клетка для лабораторных животных, хайпометр, в также веб-платформа для онлайн хакатонов.

Победителей определят в четырех номинациях ― «Технологии», «Hardware», «Хак», «Стартап» и «Лучший игровой или развлекательный проект».

Итоги «HackDay» подведут в предстоящее воскресенье, 29 октября.

Организаторами мероприятия являются ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и ООО «Центр кластерного развития», партнер мероприятия — Фонд развития информационных технологий (ФРИТ).

В 2016 году в марафоне «HackDay» приняли участие более 140 человек. Для реализации 30 заявленных на открытии проектов удалось собрать команды. До финала дошло 27 из них.

Среди проектов, представленных публике на финальном демофесте, победителями были признаны «Офисный шутер», система коммуникации для игроков в страйкбол, девайсы для 3D-печати и устройство бесконтактного измерения параметров организма.