«Ростелеком» создал карту транспортных происшествий в Поволжье Связь и ИТ

Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. «Ростелеком» создал для приволжской транспортной прокуратуры интерактивную карту происшествий, основой для разработки которой послужила геоаналитическая платформа «РусГИС».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Она содержит информацию о происшествиях на железнодорожном транспорте за последние 10 лет в Пензенской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской областях, Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Удмуртии и Чувашии.

Обобщены сведения о ДТП на переездах, случаях смертельного травмирования людей, крушениях и сходах поездов.

Интерактивная карта позволяет выделить наиболее травмоопасные участки на объектах железнодорожного транспорта.

Для этого предусмотрены различные инструменты аналитики, такие как тепловые карты, отображающие интенсивность транспортных происшествий. С их помощью сотрудники прокуратуры уже сейчас — на стадии запуска пилотного проекта — определяют проблемные участки, устанавливают причины и условия, влияющие на безопасность движения.

«Использование интерактивной карты в текущей надзорной деятельности позволяет сократить сроки проведения проверок и принятия всего комплекса мер реагирования, направленных на устранение причин и условий, способствующих происшествиям на транспорте. Это важно для всех участников транспортного процесса», — пояснила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

По словам разработчиков, геоинформационная система позволяет интегрировать данные из различных источников. Картографические сведения интерактивной карты дополнены спутниковыми изображениями. Благодаря этому через интернет можно более детально увидеть местность, где произошло то или иное событие.

Интерактивная карта транспортных происшествий может использоваться не только прокуратурой. Владея информацией о местах повышенной опасности, участники транспортного процесса, в том числе и рядовые жители, смогут проявлять повышенную бдительность на этих участках.

Кроме того, карта позволит фиксировать и другие происшествия, связанные с функционированием воздушного и водного транспорта.

«Мы рады, что комплексное инфраструктурное решение РусГИС «Ростелекома» завоевывает все новые области применения. Это незаменимый инструмент для работы с пространственными данными и для решения широкого спектра отраслевых задач национального масштаба», — отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Сергей Сучков.

Он подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе это первый подобный проект, реализуемый в сфере безопасности на транспорте.

«Его запуску предшествовали глубокий анализ потребностей нашего клиента и этап плотного совместного сотрудничества. Мы уверены, что продукт станет одним из ключевых информационных ресурсов в работе приволжской транспортной прокуратуры», — добавил Сергей Сучков.

«РусГис» — российская открытая геоаналитическая платформа, предоставляющая современную информационную систему поддержки принятия решений.

Ее компоненты эффективно обрабатывают разнородные сведения из различных баз данных — федеральных, региональных и ведомственных систем — в привязке к пространственной информации об объектах.

Система позволяет решать целый ряд задач в сферах экономики, строительства, защиты окружающей среды, планирования территории, оказания госуслуг и других, связанных с использованием пространственных данных. Легко интегрируется с другими информационными системами. Способна хранить и обрабатывать большие объемы данных и соответствуют требованиям надежности и безопасности.