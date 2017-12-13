Зафиксирована попытка накрутки голосов за идею проведения референдума о переводе часов Связь и ИТ

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Технические специалисты портала «Открытая Пенза» зафиксировали попытку накрутки голосов в поддержку инициативы о проведении в день выборов президента России референдума о переводе часов в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-ресурсе в среду, 13 декабря.

Фото: Open-penza.ru

В нем поясняется, что пять дней назад пользователь Антон Авдеев разместил соответствующее предложение, отметив, что проводившиеся ранее на эту тему онлайн-голосования не дают результата, поскольку «не защищены от накруток».

«Однако словно горькая насмешка над словами создателя инициативы в течение нескольких следующих дней количество голосов поддержки стало расти в геометрической прогрессии, в итоге дойдя до не просто рекордной, а даже невероятной для «Открытой Пензы» цифры в 2 тыс. 606 голосов», — добавляется в тексте.

В нем подчеркивается, что в настоящее время результаты вмешательства ботов аннулированы, а голоса пересчитаны.

По данным на 12.00 среды, 13 декабря, инициативу поддержали 63 пользователя из 200 — минимального количества для ее передачи в органы власти.

Инициативы о переводе часов в Пензенской области периодически размещаются на портале «Открытая Пенза». По итогам рассмотрения первой из них администрация организовала голосование. Из 8,5 тыс. участников более 5 тыс. проголосовали за то, чтобы оставить все как есть.

Через некоторое время голосование было организовано на сайте проекта, однако было сорвано за неделю до завершения — сайт подвергся волне голосования ботов, которые вывели вперед вариант «Оставить как есть», хотя до этого лидировал ответ «Перевести стрелки на час вперед». Голосование было закрыто.