«МегаФон» предложил бесплатные дополнительные опции на линейке «Включайся!» Связь и ИТ

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» при подключении тарифов «Общайся», «Говори» и «Слушай» из линейки «Включайся!» до 28 февраля 2018 года бесплатно получат одну из безлимитных дополнительных опций без ограничения срока действия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, при подключении тарифа «Включайся! Общайся» предлагается одна из трех опций на выбор — «Видео+», «Социальные сети+» или «Музыка».

Первая из них добавляет к базовому тарифу безлимит для просмотра видео на YouTube, RuTube и Vimeo. Вторая дает неограниченный доступ к Instagram. С опцией «Музыка» абонент получает неограниченный трафик для использования таких ресурсов, как Boom, «Яндекс.Музыка», Zvooq и «Музыка ВКонтакте».

При подключении тарифа «Включайся! Говори» в рамках акции абоненту бесплатно предоставляется опция «Музыка» или «Социальные сети», которая дает неограниченный доступ к «Oдноклассникам», «ВКонтакте» и Facebook.

Для тарифа «Включайся! Слушай» можно выбрать опцию «Социальные сети» или «Видео+» с безлимитным доступом к YouTube, RuTube и Vimeo.

Таким образом, акция «МегаФона» позволяет абонентам расширить свой пакет услуг, дополнив «тариф для разговоров» музыкой или соцсетями.