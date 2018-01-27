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Зампред пензенского правительства отметил проект «По следам забытых усадеб»

11:04 | 27.01.2018 | Общество

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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Неравнодушные молодые люди, которые по собственной инициативе в 2017 году запустили проект «По следам забытых усадеб», сумели придать новый стимул делу возрождения расположенных в Пензенской области исторических объектов. Такое мнение высказал заместитель председателя регионального правительства, руководитель областного отделения Российского военно-исторического общества Олег Ягов.

Зампред пензенского правительства отметил проект «По следам забытых усадеб»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он особо обратил внимание на то, что активисты действовали не по указанию «сверху».

«Получилось так, что они очень активно подняли эту тему. Мне начали поступать звонки с вопросами: «Олег Васильевич, почему усадьбой Воейкова все озаботились, занимаются, а другими проектами — нет?» — отметил он в ходе заседания регионального отделения РВИО, состоявшегося в пензенском государственном краеведческом музее в минувшую пятницу, 26 января.

Олег Ягов выразил уверенность в том, что проект будет развиваться и дальше.

«Благодаря вот этим молодым ребятам мы специально после их проектов в конце 2017 года в культурном дневнике [школьника Пензенской области] завели отдельный раздел «Сохраним для себя и потомков», — добавил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2017 года группа активистов выступила с инициативой реализации масштабного проекта, направленного на возрождение расположенных в Пензенской области усадеб, которые предлагается сделать центрами притяжения туристов.

Первым крупным мероприятием в рамках проекта стала очистка усадьбы графа Воейкова в Каменке от кустарниковой и древесной растительности.

В октябре активисты провели автопробег, который объединил более 70 участников на 26 машинах. Его маршрут пролегал по Бессоновскому и Лунинскому районам Пензенской области.

В декабре были подведены итоги конкурса «По следам забытых усадеб», на который поступило несколько сотен фотографий и рисунков. По итогам творческого состязания состоялись выставки в областной филармонии и Законодательном собрании региона.

В январе 2018 года бойцы студенческого педагогического отряда «Феникс» в рамках зимнего агитпохода познакомили с проектом школьников Пачелмского и Башмаковского районов.
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