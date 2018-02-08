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Специальным гостем конференции по интернет-маркетингу в Пензе станет Ксения Аникеева

13:37 | 08.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Руководитель направления аналитических продуктов компании Rambler&Co Ксения Аникеева станет специальным гостем второй ежегодной межрегиональной конференции по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса», которая состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 20 февраля.

Специальным гостем конференции по интернет-маркетингу в Пензе станет Ксения Аникеева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев, который вместе с РА «Белая ворона» является соорганизатором мероприятия, столичный спикер выступит с докладом «Нестандартные возможности аналитических систем на примере «Рамблер/Топ-100»: персональные рекомендации, бренд-лифты и аналитика для SMM-менеджеров».

«Многие знают «Рамблер» как одну из первых компаний российского интернета. С 1996 по 2011 годы она оставалась ведущим игроком на рынке. «Рамблер» запустил первый в рунете поисковый портал, первый рейтинг-классификатор — «Рамблер/Топ-100» и первым среди отечественных интернет-компаний вышел на биржу», — отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в компании работают свыше 1,7 тыс. сотрудников, которые развивают более 35 сервисов, изданий и проектов с ежемесячной аудиторией, по данным TNS Web Index, 42 млн. человек.

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«Наиболее известные проекты компании — «Афиша», Lenta.ru, Газета.ru, Rambler News Service, LiveJournal и журнал «Секрет фирмы», — сказал Павел Берсенев.

Он напомнил также, что в качестве слушателей конференции по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса» ожидаются более 300 участников, а докладчиками выступят эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Калининграда и Пензы.

«Для участия в мероприятии обязательна регистрация на сайте конференции. Там же размещена вся необходимая информация, в том числе полный список спикеров и программа», — добавил руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем».
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