«МегаФон» предложил технологичные подарки к 23 февраля и 8 Марта Связь и ИТ

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области могут подобрать технологичные подарки для своих родных и близких к предстоящим праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню — в фирменных салонах связи «МегаФона» или интернет-магазине оператора.

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Одно из наиболее интересных предложений — возможность приобретения двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного в период по 30 апреля 2018 года. Акция действует для абонентов тарифов «Включайся!» — «Слушай», «Говори», «Общайся», «Смотри» и «Премиум».

При подключении и оплаты опции «Бонус 1 тыс. 500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит 9 тыс. 990 рублей. Они доступны в корпусах черного и золотистого цветов.

Кроме того, покупателям предложена система «умного дома» Life Control, которая представляет собой интеллектуальную систему для контроля и управления различными датчиками. В частности, она поддерживает такие устройства, как «Умная лампа», «Умная розетка», датчики открытия окон и дверей, движения, дыма, протечки воды, качества воздуха и другие. Помимо этого, система способна напомнить о включенном утюге или дать сигнал, если в отсутствие хозяина зафиксировано движение в гараже или офисе.

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Также «МегаФон» предложил подарки для меломанов. В их числе портативная беспроводная колонка, которая позволяет слушать музыку во время домашних дел или занятий танцами. Она дает возможность наслаждаться любимыми композициями и в режиме онлайн. В фирменных салонах и интернет-магазине можно подобрать подходящие по дизайну и цене модели, стоимость которых составляет от 999 рублей.

Еще один вариант подарка от оператора связи — лампочка Mipow Playbulb Lite со встроенной колонкой. Управлять ею можно с любого устройства, имеющего Bluetooth.