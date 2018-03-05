Абоненты «МегаФона» могут оплачивать покупки смартфоном со счета мобильного телефона Связь и ИТ

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к сервисам Apple Pay или Samsung Pay, чтобы оплачивать покупки смартфоном в одно касание.

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Проект реализован в партнерстве с Mastercard.

Такой функционал реализован через выпуск виртуальной карты-токена Mastercard. Сделать это можно через личный кабинет, после чего абонент может использовать телефон в качестве цифрового платежного средства.

«Мы рассчитываем привлечь к использованию этого сервиса большинство пользователей Apple-, Samsung- и Android-устройств в нашей сети и тем самым значительно увеличить проникновение безналичной оплаты в России. Этим уникальным проектом мы открываем новые возможности как нашим абонентам в России, так и создаем прецедент в мировой практике. Я верю, что это позволит не просто повысить доступность использования новых платежных технологий, но и откроет новые перспективы для телекоммуникационной отрасли в части предоставления финансовых сервисов», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Он отметил, что выпустить виртуальную банковскую карту достаточно просто.

«Не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, так как база абонентов «МегаФона» уже идентифицирована оператором», — сказал Ян Кухальский.

В свою очередь директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане Михаил Федосеев напомнил, что компанию связывает многолетнее сотрудничество с «МегаФоном», которое началось еще с момента запуска оператором собственной банковской карты.

«Сегодня мы сделали новый совместный шаг в цифровое будущее. В новых продуктах мы придерживаемся принципа, по которому каждое подключенное к интернету устройство может стать простым, безопасным и удобным платежным инструментом», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба ПАО «МегаФон», в ближайшее время также можно будет привязать счет своего мобильного телефона к Google Pay — ожидается, что это произойдет в марте.

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Ранее «МегаФон» предоставил абонентам возможность совершать оплату покупок при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016 года была представлена банковская карта платежной системы Mastercard, счет которой идентичен со счетом мобильного телефона. Получить ее можно в любом салоне «МегаФона».

Эмиссию карт осуществляет ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.

По данным компании «МегаФон», на конец 2017 года было выдано более 1,2 млн. пластиковых карт. Среди их держателей 60% мужчин и 40% женщин.

Среди основных расходов по картам «МегаФона» — связь и покупки в супермаркетах, а в некоторых регионах также финансовые услуги.

Размер одной транзакции на покупку или оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей.