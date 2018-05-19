«Ростелеком» рассказал о числе тех, кому онлайн-банк помог получить госуслуги Связь и ИТ

Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. «Ростелеком» подвел первые итоги действия нового канала подтверждения учетной записи на едином портале госуслуг — с помощью онлайн-банкинга, который в 2017 году стал доступен пользователям систем дистанционного обслуживания «Почта Банк Онлайн» и «Тинькофф», а с марта 2018-го — клиентам «Сбербанк Онлайн», в том числе проживающим в Пензенской области.

Фото: Online.sberbank.ru

По данным компаний «Ростелеком» и «РТЛабс», только за два месяца — март и апрель — новой услугой воспользовались свыше 700 тыс. человек. Доля подтверждений через онлайн-банкинг составила 25% от числа тех, кто подтвердил учетную запись в уентрах обслуживания.

Сервис наиболее востребован среди тех, кто скачал приложение «Сбербанк Онлайн» — преимущества оценили более 460 тыс. пользователей портала госуслуг. Еще свыше 260 тыс. подтверждений прошло по каналам «Почта Банк Онлайн».

Комментируя эти данные, вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова отметила, что востребованность дистанционного подтверждения учетной записи на портале госуслуг среди клиентов учреждения постоянно растет, причем во всех возрастных категориях.

«Мы ожидаем, что до конца года число подтверждений через цифровые каналы банка превысит 500 тыс.» — добавила она.

Согласно официальным данным, чаще всего учетную запись через онлайн-банкинг подтверждали женщины, на них пришлось почти 57%. Наибольшей популярностью новая функция пользовалась у граждан в возрасте от 25 до 34 лет, их число составило более 31%. За ними следуют клиенты банков-партнеров старше 45 лет (свыше 29%) и пользователи в возрасте от 35 до 44 лет (примерно 23%).

Наиболее активно новой возможностью пользовались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей, а также Краснодарского края и Татарстана.

По словам директора по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаила Бондаренко, популярность данного канала подтверждения учетной записи среди клиентов банков-партнеров свидетельствует о том, что люди стали активнее пользоваться цифровыми сервисами.

«Мы ожидаем, что количество банков-партнеров, предоставляющих сервис по подтверждению учетной записи единого портала госуслуг, возрастет», — подчеркнул он.

С начала 2018 года количество зарегистрированных пользователей единого портала госуслуг выросло на 7 млн., превысив 71 млн. Из них более чем у 60% есть подтвержденная учетная запись. В среднем количество подтвержденных пользователей ежемесячно увеличивается на 1 млн.

Этот статус необходим для получения 95% федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде.

В весенне-летний период граждане, как правило, наиболее активно заказывают загранпаспорта, а также оплачивают штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, чтобы избежать затруднений при выезде на отдых за границу.