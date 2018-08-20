«Кибервызов» от «Ростелекома» ждет школьников в сентябре Связь и ИТ

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о проведении в сентябре всероссийской онлайн-олимпиады по информационной безопасности «Кибервызов», к участию в которой приглашаются владеющие навыками программирования учащиеся 8–11 классов из разных регионов страны, в том числе Пензенской области.

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Она станет первым в серии образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и возможностях их применения в повседневной жизни.

Олимпиаду планируется провести в несколько этапов.

Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag, «захват флага») с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс. При этом участнику будет предоставлено неограниченное количество попыток.

80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут Skype-интервью с экспертами «Ростелекома», по результатам которого 60 человек отправятся в сочинский центр «Сириус» на тематическую смену по кибербезопасности.

Предполагается, что затем оператор будет привлекать на стажировки талантливую молодежь, выстроив тем самым цепочку взаимодействия «школа – вуз – работодатель».

Как отметил вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов, компания уделяет большое внимание повышению грамотности детей и подростков относительно рисков, которые сопряжены с использованием интернета.

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«Олимпиада «Кибервызов» станет для таких молодых дарований отличной возможностью повысить уровень теоретических и практических знаний в области технологий кибербезопасности», — сказал он.

В свою очередь старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком» Галина Рысакова выразила уверенность в том, что для школьников, увлеченных темой информационной безопасности, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение своим знаниям в одном из перспективных направлений IT-индустрии.

«Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли», — пояснила она.