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Абонентам «Ростелекома» стал доступен истребитель Як-3Т в World of Warplanes

14:10 | 10.09.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», играющие в World of Warplanes, теперь могут получить в свое распоряжение эксклюзивный премиум-истребитель седьмого уровня Як-3Т, развивающий скорость до 650 км/ч, обладающий высокой маневренностью в горизонтальном вираже и на малых высотах, а также оснащенный крупнокалиберным вооружением, эффективным в ближнем бою.

Абонентам «Ростелекома» стал доступен истребитель Як-3Т в World of Warplanes

Фото: пресс-служба Пензенского филиала «Ростелекома»

Как сообщается на сайте оператора, дополнительное преимущество для клиентов компании появилось благодаря расширению сотрудничества «Ростелекома» и Wargaming в рамках тарифного плана «Игровой» — эксклюзивный истребитель стал доступен геймерам при его подключении и активации опции «Игры Wargaming».

«По данным аналитиков, в России примерно треть населения регулярно сражается в онлайн-играх. Мы развиваем «Игровой» таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей игроков с разными интересами и предпочтениями. Теперь быстрее добиваться убедительных побед смогут поклонники отечественных ВВС. Они получили легендарный истребитель Як-3Т, который особо опасен в ближнем бою. Желаем всем пользователям тарифа «Игровой» новых побед на суше, на море и в воздухе», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

В свою очередь Publishing Director World of Warplanes Андрей Жугарь отметил, что компания с гордостью передает Як-3T любителям виртуальных воздушных сражений.

«Уверен, им понравится, насколько точно виртуальная машина соответствует техническим характеристикам и боевому духу своего прототипа», — сказал он.

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В 2016 году «Ростелеком» запустил специальный тарифный план для поклонников онлайн-игр «Игровой», базовым партнером которого стал Wargaming.

Первым эксклюзивом для абонентов оператора стал танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая «прокачанный» на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре.

В 2017 году стал доступен премиум-крейсер VI уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков.

По данным «Ростелекома», во всех трех играх пользователи специального тарифного плана автоматически получают премиум-аккаунт, который позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

До 30 сентября 2018 года в большинстве регионов России действует акция, в рамках которой имеется возможность подключить тарифный план «Игровой» и пользоваться им два месяца на специальных условиях — на 19% ниже базовой стоимости. Подробные условия данного предложения можно найти на сайте оператора.

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