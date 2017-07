Абонентам «Ростелекома» доступен корабль «Адмирал Макаров» в игре «World of Warships» Связь и ИТ Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» и премиум-аккаунт в военно-морской игре «World of Warships» стали доступны пензенским абонентам «Ростелекома», использующим тариф «Игровой». Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» «При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «World of Tanks»/«World of Warships» каждый абонент в дополнение к существующим преимуществам в «танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене «World of Warships». Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком». На данный момент «Ростелеком» обслуживает более 12,5 млн. домохозяйств и предприятий в России. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», компания также развивает нишевые предложения, одним из которых является тарифный план «Игровой». Он стал доступен клиентам в начале 2016 года. По словам вице-президента по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Дианы Самошкиной, появление тарифа «Игровой» вызвало большой интерес у фанатов «World of Tanks», так как он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше не доступна никому. «Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры «World of Warships». Желаем всем пользователи тарифа «Игровой» новых побед и на суше, и на море», — подчеркнула она. В свою очередь глава отдела Business Development на территории СНГ Константин Каменев отметил, что тариф «Игровой» не только предоставляет выгодные условия при подключении, но и дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники. «Танкисты» уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам», — сказал он. «World of Warships» — бесплатная массовая многопользовательская онлайн-игра, которая позволяет окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины ХХ века. Продуманный игровой процесс помогают отточить логику и стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой и множеством локаций обеспечивают полное погружение в атмосферу морских сражений. Нашли ошибку в тексте?

