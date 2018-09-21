«Ростелеком» отблагодарит клиентов бонусами за покупки более чем в 90 интернет-магазинах Связь и ИТ

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Число интернет-магазинов, за покупки в которых пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы, превысило 90. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании, отметив, что такая возможность предоставляется участникам федеральной программы лояльности « Бонус ».

Фото: Lk.rt.ru

«Чтобы начать покупки, клиент «Ростелекома» должен зайти в личный кабинет или его мобильную версию, открыть вкладку «Получить бонусы» и перейти по ссылке в интернет-магазин. При покупке техники в «М.Видео» абонент получит 10 бонусов за каждые 100 рублей, парфюмерной и косметической продукции в сети «Л’Этуаль» — 2 тыс. 800 бонусов за товар стоимостью от 900 рублей. Также в списке компаний-партнеров акции — «Спортмастер», «Декатлон» «AliExpress», «Дочки-Сыночки», «Lamoda.ru», «Ostin» и другие», — пояснили в пресс-службе оператора.

В «Ростелекоме» напомнили, что накопленные баллы можно использовать для оплаты услуг связи и сервисов.

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«Ежемесячно клиенты обменивают около 1 млн. накопленных бонусов. Самые востребованные вознаграждения — скидка на услугу «Домашний Интернет», дополнительные пакеты минут для звонков по домашнему телефону, подписка на пакеты телеканалов, аренда фильмов из «Видеопроката» и активация антивируса», — сказали в пресс-службе, уточнив, что срок действия бонусов ограничен — они сгорают через 24 месяца с момента начисления.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев, теперь шопинг стал еще более приятным.

«Абонент покупает нужную ему вещь и получает вознаграждение от своего провайдера», — пояснил он.