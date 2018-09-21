EN
15:18:26 Пятница, 21 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Ростелеком» отблагодарит клиентов бонусами за покупки более чем в 90 интернет-магазинах

12:13 | 21.09.2018 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Число интернет-магазинов, за покупки в которых пензенские абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы, превысило 90. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании, отметив, что такая возможность предоставляется участникам федеральной программы лояльности «Бонус».

«Ростелеком» отблагодарит клиентов бонусами за покупки более чем в 90 интернет-магазинах

Фото: Lk.rt.ru

«Чтобы начать покупки, клиент «Ростелекома» должен зайти в личный кабинет или его мобильную версию, открыть вкладку «Получить бонусы» и перейти по ссылке в интернет-магазин. При покупке техники в «М.Видео» абонент получит 10 бонусов за каждые 100 рублей, парфюмерной и косметической продукции в сети «Л’Этуаль» — 2 тыс. 800 бонусов за товар стоимостью от 900 рублей. Также в списке компаний-партнеров акции — «Спортмастер», «Декатлон» «AliExpress», «Дочки-Сыночки», «Lamoda.ru», «Ostin» и другие», — пояснили в пресс-службе оператора.

В «Ростелекоме» напомнили, что накопленные баллы можно использовать для оплаты услуг связи и сервисов.

Читайте также

«Ростелеком» и «Яндекс» запустили совместный тариф с облачным хранилищем

«Ежемесячно клиенты обменивают около 1 млн. накопленных бонусов. Самые востребованные вознаграждения — скидка на услугу «Домашний Интернет», дополнительные пакеты минут для звонков по домашнему телефону, подписка на пакеты телеканалов, аренда фильмов из «Видеопроката» и активация антивируса», — сказали в пресс-службе, уточнив, что срок действия бонусов ограничен — они сгорают через 24 месяца с момента начисления.

Как отметил директор по работе с массовым сегментом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Яковлев, теперь шопинг стал еще более приятным.

«Абонент покупает нужную ему вещь и получает вознаграждение от своего провайдера», — пояснил он.

Присоединиться к программе «Бонус» и контролировать баланс можно в личном кабинете на специальном сайте или в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком», которое доступно в AppStore и Google Play.

Загрузка...
Читайте также
Зона отдыха «Лесная» в Заречном стала центром притяжения жителей — Андрей Кулинцев Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества при покупке игровой консоли
Техзадание на создание комфортной среды в Кузнецке согласовано Минстроем России Кулинцев назвал набережную Суры в Пензе самым масштабным объектом благоустройства
В «Спутнике» 29 сентября пройдет гала-концерт фестиваля «Сурская гармонь» В Пензе раскрыта серия краж из магазинов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама