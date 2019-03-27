«Ростелеком» протянет оптику к арт-поместью «Новые берега» под Пензой Связь и ИТ

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. «Ростелеком» создаст оптическую инфраструктуру связи для арт-поместья «Новые берега», строительство которого ведется в селе Богословка Пензенской области.

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Как сообщила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, арт-поместье будет состоять из семи таунхаусов на несколько квартир, в которых в общей сложности смогут проживать около 80 человек с инвалидностью.

«Мы создадим для них доступную среду и рабочие места, планируем открыть несколько производственных мастерских, образовательный центр и даже небольшую ферму. Без услуг связи жить и работать сейчас сложно. Мы благодарны «Ростелекому» за помощь. Хотим, чтобы «Новые берега» стали примером инноваций в сфере IT и в социальной ответственности бизнеса», — отметила она.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, в арт-поместье телеком-оператору предстоит выполнить большой объем работ.

«К строительству сети доступа в интернет приступим сразу, как установится теплая погода. Благодаря оптическим технологиям будущие жители и гости «Новых берегов» получат доступ к цифровым сервисам», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», компания подготовит проектно-сметную документацию, протянет до арт-поместья волоконно-оптическую линию связи и установит оборудование интернет-доступа.

Затем провайдер обеспечит строительную площадку видеонаблюдением и приступит к монтажу линий связи для подключения цифровых сервисов в двух таунхаусах, которые планируется сдать в сентябре 2019 года.

Строительство всего поселка намечено завершить за 3–5 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», компания «Ростелеком» на протяжении нескольких лет поддерживает проекты АНО «Квартал Луи». В частности, провайдер создал телекоммуникационную инфраструктуру в пансионе для молодых инвалидов «Дом Вероники», а затем обеспечил его дополнительными камерами видеонаблюдения.

Кроме того, компания подключила высокоскоростной интернет в здании творческой мастерской на территории пансиона.