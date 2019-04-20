В Пензе обсудили будущее IT-конференции «Secon» Связь и ИТ

Пенза, 20 апреля 2019. PenzaNews. Значение проводимой в Пензе с 2007 года конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» для отрасли и региона, а также перспективы ее дальнейшего развития стали главными темами круглого стола, состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в минувшую пятницу, 19 апреля.

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Говоря о существующих проблемах, инициатор мероприятия, президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин назвал основной из них отсутствие синхронизации с региональной повесткой.

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«Для нас это важно, потому что мы как ассоциация и как конференция не пытаемся решать задачи отдельной компании или группы компаний. Мы пытаемся решать отраслевую проблему, но мы сейчас не видим или не знаем про региональную повестку, которая существует в сфере информатизации и цифрового развития региона. Соответственно, для кого мы развиваем регион, для нас это не особо понятно», — пояснил он в ходе дискуссии на тему: «Почему «Secon» больше не будет?», состоявшейся в ходе XI международной конференции «Secon».

Также Максим Семенкин обратил внимание на колоссальную нагрузку на оргкомитет и относительно небольшой бюджет, из-за которых многие организаторы «сходят с дистанции», а новые присоединяются неохотно.

По его словам, для того, чтобы выйти на самоокупаемость, билет на мероприятие должен стоить 20–25 тыс. рублей, а не 2 тыс. рублей, как сейчас.

В продолжение темы руководитель ассоциации высказал мнение о том, что в Пензенской области не так много делается для развития IT-сферы, как кажется на первый взгляд.

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В свою очередь технический директор компании «Tortuga» Сергей Парамонов пояснил, что с каждым годом организаторам все сложнее удается находить силы на конференцию.

Он добавил, что «воспринимать ее как инструмент для бизнеса было бы смешно», то есть роль мероприятия скорее социальная.

По словам председателя совета кластера «Росоператор» Олега Звонова, труд, вложенный в проведение конференции, должен быть востребован, но сейчас в этом возникают сомнения.

«Мы достаточно патриотично настроены к своему региону, мы видим ребят, которые растут рядом с нами, и это, конечно, хорошо, это здорово. Но мы можем это делать и с гораздо меньшими затратами, организовывать какие-то локальные сообщества, не выходить в такой широкий круг и спокойно, мирно существовать, делать проекты», — сказал он.

В ходе дальнейшего обсуждения Максим Семенкин отметил, что, по сути, так постепенно и происходит, поскольку теперь треки конференции выстраиваются, исходя из интересов членов ассоциации и партнеров.

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«Есть мысли двигаться дальше и делать какие-то небольшие конференции, которые работают в интересах конкретных членов ассоциации — java-конференции, мобильные конференции. Мы за 11 конференций очень многому научились, и у многих «внутри» работают проекты, которые решают, по сути, те же самые задачи за исключением таких вещей, как массовая популяризация отрасли», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конференция разработчиков программного обеспечения «Secon» стартовала в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 19 апреля. Программа мероприятия рассчитана на два дня.

В общей сложности запланировано более 70 докладов в разных секциях, среди которых «Frontend-программирование», «Базы данных», «Мобильная разработка», «Контроль качества» и другие.

Организатором конференции является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon». С 2013 года мероприятие поддерживает правительство региона, с 2014-го соорганизатором выступает «Центр кластерного развития», с 2019-го — студия Kompot Production.