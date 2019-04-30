Юные пензенские изобретатели увидели в действии «умные» решения от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Воспитанники центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Прогресс» увидели, как работают «умные» решения для комфортной и безопасности жизни от «Ростелекома» на примере демонстрационной квартиры, оборудованной в ЖК «Арбековская застава» в Пензе.

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Специалисты провайдера продемонстрировали в действии систему «Умный дом. Ростелеком», в том числе показали, как функционируют датчики движения, протечки и открытия дверей.

Во время визита учащихся интеллектуальные приборы фиксировали изменения в квартире и моментально отправляли уведомления на смартфон. При этом дети с телефона пробовали самостоятельно отрегулировать освещение в комнате и обесточивать «умную» розетку.

В ходе заинтересованного разговора, состоявшегося между сотрудниками «Ростелекома» и школьниками, юные изобретатели рассказали о собственных инновационных разработках и презентовали интерактивное зеркало, способное распознавать лица, показывать календарь, ленту новостей и погоду онлайн. Гаджет синхронизируется со смартфоном и может стать виртуальным помощником хозяина квартиры.

«На разработку интерактивного зеркала у нас ушло более полугода. Сейчас мы дорабатываем функционал гаджета, чтобы с его помощью можно было не только получать информацию, но и управлять различными элементами «умного» дома», — пояснил воспитанник ЦМИТ «Прогресс», один из разработчиков необычного зеркала Ростислав Коровин.

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Комментируя итоги встречи с учащимися, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов обратил внимание на то, что компания активно внедряет смарт-решения в различные сферы жизни, и «Умный дом» — одно из перспективных направлений.

«Нам важно привлекать в сферу IT молодежь, занимающуюся инженерией и разработкой полезных в быту гаджетов. Убежден, что многие из этих ребят свяжут свою жизнь с новыми цифровыми технологиями», — сказал он.

Пользу знакомства с работой современных технологий на практике также отметил основатель мастерской «Прогресс» Михаил Кочмарев.

«Наши занятия — это целый комплекс IT-дисциплин, ориентированных на всестороннее развитие подростков. Нам интересен опыт крупных компаний по развитию новых технологий. Ребята получают много интересной и полезной информации, которую можно использовать на практике», — цитирует Михаила Кочмарева пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».