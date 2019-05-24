Онлайн-трансляция от «МегаФона» позволила увеличить аудиторию фестиваля «Jazz May» Связь и ИТ

Пенза, 24 мая 2019. PenzaNews. Организованная «МегаФоном» онлайн-трансляция событий IX международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May», прошедшего в Пензе, позволила увеличить аудиторию мероприятия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского отделения компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ее посмотрели более 50 тыс. «цифровых» зрителей. Это в 4,5 раза больше, чем год назад», — уточнили в «МегаФоне».

В пресс-службе добавили, что благодаря стабильному высокоскоростному 4G-интернету на площадке посетители разместили в сети более 10 тыс. фотографий и видео с хештегами мероприятия.

«Средние скорости загрузки и скачивания составили более 20 Мбит/сек», — отметили в компании.

В отделении также обратили внимание на то, что «МегаФон» организовал специальную фотозону — за яркие снимки гости фестиваля получили в подарок футболку.

Фоторепортаж

Фестиваль «Jazz May»

Директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев напомнил, что в начале 2019 года оператор первым развернул сеть 4G во всех районных центрах области.

«Мы запустили дополнительную «пробивную» частоту 1800Мгц, тем самым увеличив проникновение сотового сигнала внутри помещений. Теперь пользоваться высокоскоростным интернетом от «МегаФона» стало еще комфортнее. Абоненты, которым не удалось посетить фестивальные площадки лично, смогли в режиме онлайн наблюдать за прямыми включениями со своих мобильных устройств через высокоскоростную сеть 4G», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IX международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May» прошел в Пензе 17–19 мая.

Согласно официальным данным, его посетили 12 тыс. гостей, некоторые из которых приехали на мероприятие из других регионов России.