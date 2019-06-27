Жителям села Норовка стали доступны услуги «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. «Ростелеком» расширил сеть передачи данных в селе Норовка Нижнеломовского района Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Оператор протянул волоконно-оптическую линию связи от АТС Нижнего Ломова, смонтировал выносной узел доступа в интернет и построил распределительную кабельную сеть по улицам Молодежной, Северной и Тархова.

По данным компании, теперь 72 проживающие в Норовке семьи могут пользоваться современными цифровыми сервисами.

В числе первых интернет и «Интерактивное ТВ» подключила Наталья Лисина.

«Нам очень хотелось пользоваться услугами наравне с жителями районного центра. Теперь в нашем доме есть проводной интернет и возможность раздавать Wi-Fi на любые мобильные устройства. Сейчас всей семьей тестируем различные сервисы «Интерактивного ТВ». Порадовала функция «Управление просмотром», с помощью которой можно перематывать, ставить на паузу и записывать прямой эфир», — пояснила она.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лва Дятлова, в ближайшем будущем к новой инфраструктуре связи смогут подключиться все желающие.

«Записаться к врачу, обменять водительские права, оплатить коммунальные услуги — все это перестанет быть проблемой для сельчан», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала «Ростелекома», жители Норовки могут подключить услуги оператора как по отдельности, так и в составе пакетов.