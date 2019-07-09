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«Ростелеком» построил оптику к коттеджам в Ухтинке

10:28 | 09.07.2019 | Связь и ИТ

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Ухтинка, 9 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» проложил оптическую сеть до коттеджей в селе Ухтинка Бессоновского района Пензенской области.

«Ростелеком» построил оптику к коттеджам в Ухтинке

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Это дало возможность воспользоваться современными цифровыми сервисами 40 семьям, проживающим на улицах Рябиновой и Овражной. Жители начали подключать высокоскоростной интернет, «Интерактивное ТВ» и телефонию. Им стала доступна домашняя сеть Wi-Fi и установка интеллектуальной системы «Умный дом» для контроля за безопасностью помещений.

Одним из первых инфраструктуру оценил житель Ухтинки Дмитрий Калинин.

«Мы очень ждали быстрый интернет в нашем коттеджном поселке. «Ростелеком» подключил нас к сети по самой современной технологии: оптический кабель заходит прямо в дом. С помощью гигабитного роутера Wi-Fi раздается на все устройства без потери качества сигнала. Посмотреть видео в отличном качестве на любом смарт-устройстве теперь не проблема», — сказал он.

Комментируя проделанную работу, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов пояснил, что оператор берет на себя самый трудоемкий и затратный этап работ — проектирование и строительство оптики до поселка.

«Жители вносят разовый инсталляционный платеж за подключение своих коттеджей. «Оптика в дом» — современная проводная технология, позволяющая быстро и легко обеспечить всех членов семьи гигабитным интернетом», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба филиала компании.

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