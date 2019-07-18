«Ростелеком» подключил к оптике ЖК «Аристократ» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. «Ростелеком» подключил к оптической сети жилой комплекс бизнес-класса «Аристократ», возведенный на улице Бородина в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Оператор проложил к дому подземную волоконно-оптическую линию связи, смонтировал пять узлов доступа в интернет и выполнил разводку кабеля в квартиры. Новоселы сразу смогут начать пользоваться цифровыми сервисами компании.

Услуги «Ростелекома» доступны жильцам как по отдельности, так и в составе пакетов, что позволит определиться с выбором оптимального по цене и наличию сервисов предложения. Оставить заявку на подключение можно на сайте .

Доступ к инфраструктуре связи получили и предприниматели — собственники и арендаторы офисных помещений. Они могут воспользоваться облачными сервисами «Ростелекома». Для подключения телефонной связи, видеонаблюдения и интернета не требуется приобретение дорогостоящего оборудования.

Комментируя проделанную работу, генеральный директор компании-застройщика «Гарант-Строй-Заказ» Дмитрий Денисов отметил, что линии связи протянуты в специальных кабель-каналах, благодаря чему вся телекоммуникационная инфраструктура скрыта от глаз жителей.

«Жилой комплекс «Аристократ» введен в эксплуатацию. Мы начали передачу ключей собственникам. При строительстве дома использовались современные инженерные и технологические решения», — пояснил он.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов назвал строительство сетей абонентского доступа в ЖК «Аристократ» успешным примером сотрудничества провайдера и застройщика.

«Все коммуникации мы проложили еще на стадии возведения многоквартирного дома. Наличие сетевого кабеля в квартире сократит до минимума время подключения к сервисам», — цитирует Льва Дятлова пресс-служба компании.