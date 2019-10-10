«МегаФон» обновил тарифную линейку «Включайся!», предложив кэшбэк до 30% Связь и ИТ

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. «МегаФон» предложил абонентам, в том числе проживающим в Пензенской области, оценить преимущества обновленной тарифной линейки «Включайся!», пользователи которой имеют возможность вернуть до 30% средств, потраченных на услуги связи.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, размер кэшбэка, который начисляется каждый месяц и доступен для использования в течение года, зависит от того, как долго человек пользуется услугами оператора: сначала он составляет 10% от суммы средств, потраченных на абонентскую плату по тарифу и услуги в роуминге; после трех месяцев — 15%, спустя 6–12 месяцев — 20%, через 1–2 года — 25%, после 24 месяцев достигает максимума в 30%.

«Предусмотрена возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи — звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube», — добавили в пресс-службе.

Комментируя нововведение, коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон напомнил, что компания предложила своим клиентам тарифные планы с кэшбэком весной 2019 года.

«Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!» — сказал он.

Влад Вольфсон подчеркнул, что подобных предложений в России нет.

«Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», — пояснил он.

В свою очередь создатель информационно-аналитического агентства «Телеком-Дэйли» Денис Кусков выразил мнение, что новый продукт «МегаФона» является весьма интересным.

«Прежде всего это растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени «жизни» абонента у оператора, что дает возможность человеку получать выгоды за лояльность, а сейчас это самый важный аспект. Также интересна возможность оплатить этим кэшбэком услуги связи. Все это должно улучшить лояльность существующей базы и привлечь внимание новых абонентов от других игроков рынка», — отметил он.