Более 1,6 млн. рублей выплачено пензенцам в виде компенсаций за приставки для цифрового ТВ Связь и ИТ

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Более 1,6 млн. рублей направлено в Пензенской области на оказание материальной помощи гражданам в связи с приобретением пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевещанию.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за счет этих средств единовременную компенсацию получили 1 тыс. 742 человека.

Средний размер выплаты составил 946 рублей.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утвержденный в Пензенской области порядок выплаты компенсаций предполагал возмещение затрат на приобретение в период с 1 января по 30 июня 2019 года пользовательского оборудования на одно домохозяйство в денежной форме в виде единовременной материальной помощи в размере фактической стоимости, но не более 1 тыс. рублей.

Право на данный вид поддержки имели малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже 13 тыс. 359 рублей, что составляет 150% величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе за III квартал 2018 года.