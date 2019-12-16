На портале госуслуг за 10 лет зарегистрировались более 760 тыс. пензенцев Связь и ИТ

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Более 760 тыс. жителей Пензенской области зарегистрировались на едином портале государственных услуг с момента его запуска 15 декабря 2009 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», комментируя итоги работы за прошедшие 10 лет.

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«С 2010 года для получения госуслуг пензенцы подали более 1,5 млн. заявлений, провели через портал почти 850 тыс. платежных операций на сумму свыше 789 млн. рублей», — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что в целом по стране граждане за все время заполнили и отправили более 325 млн. электронных заявлений на получение госуслуг, при этом в 2019 году было подано около 50% от их общего количества.

«В топ-10 регионов – лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область», — пояснили в «Ростелекоме».

В компании добавили, что за 10 лет через портал граждане провели почти 142 млн. платежей на общую сумму свыше 150 млрд. рублей, причем показатели текущего года уже превысили результаты прошлых лет — на начало декабря зафиксировано более 56 млн. транзакций на 58 млрд. рублей.

«По данным на декабрь 2019 года, в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу — около 60 млн., получение информации о пенсионных накоплениях — свыше 24 млн., регистрация автотранспортных средств — 9 млн., запись в детский сад — более 7 млн., подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения — 6 млн. Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта — 1,2 млн. и 5 млн. соответственно, регистрацию по месту пребывания и жительства — 3 млн., запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия — 1,4 млн.» — сказали в пресс-службе.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Оператором госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».

В день официального открытия 15 декабря 2009 года на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. В настоящее время доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года на портале госуслуг зарегистрировались более 100 млн. граждан РФ. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн. человек.

Портал дает возможность оплачивать госпошлины с понижающим коэффициентом 0,7, штрафы ГИБДД со скидкой 50%, судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией — «Мультиоплата».

По информации «Ростелекома», главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг — создание так называемых «суперсервисов». Концепция предусматривает, что услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. На странице сайта «Суперсервисы» на данный момент доступно 15 прототипов суперсервисов.