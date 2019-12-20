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«Ростелеком» завершил I этап проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области

17:35 | 20.12.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Первый этап реализации проекта «Информационная инфраструктура» завершен в Пензенской области. Об этом сообщил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в региональном правительстве в пятницу, 20 декабря.

«Ростелеком» завершил I этап проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области

Фото: пресс-служба правительства Пензенской области

Он уточнил, что доступ к цифровым сервисам по оптике получил 251 социально значимый объект — 115 фельдшерско-акушерских пунктов, 30 образовательных организаций, 15 пожарных частей, шесть отделений Росгвардии, а также 85 сельских администраций и подразделений органов государственной власти.

По словам руководителя филиала, работы проведены в Пензе, Кузнецке и во всех районах области — за три месяца компания протянула 298 км волоконно-оптического кабеля, произвела монтаж оборудования и выполнила пусконаладочные работы.

«Цифровые технологии меняют привычный уклад жизни людей. С приходом скоростного интернета в глубинку для сельчан открываются новые возможности для получения дистанционных услуг в сферах медицины и образования», — пояснил Иван Зима.

В свою очередь Иван Белозерцев также отметил важность проекта «Информационная инфраструктура» и подчеркнул, что он направлен в первую очередь на повышение качества жизни, устранение цифровых барьеров и доступность электронных сервисов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сети связи в регионе, в том числе в рамках федеральной программы по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному оптическому интернету.

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Федеральный проект «Информационная инфраструктура» является частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В Пензенской области партнером государства при реализации проекта выступает «Ростелеком». В рамках контракта, заключенного с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ведется строительство сети передачи данных.

Всего до конца 2021 года предстоит протянуть около 1,7 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 192 населенных пунктах Пензенской области и подключить к интернету 964 социально значимых объекта.

По данным провайдера, в 2020 году «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом 309 объектов, оставшиеся 404 учреждения будут подключены в 2021-м.

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