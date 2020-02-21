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МТС до конца года модернизирует сети домашнего интернета в Пензе

09:07 | 21.02.2020 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. МТС до конца 2020 года обновит телеком-оборудование фиксированной сети в Пензе, что позволит увеличить скорость домашнего интернета для абонентов до 1 Гб/с. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

МТС до конца года модернизирует сети домашнего интернета в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что, помимо этого, работа сети должна стать надежнее.

«Дополнительная система мониторинга, внедренная МТС, помогает моментально обнаруживать погрешности в работе сети и устранять их еще до того, как абоненты почувствуют неудобства», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, как подчеркивается в тексте, отдельным пунктом модернизации станет обновление оборудования в подъездах жилых домов — это позволит сохранить стабильно высокую скорость работы сети даже в вечерние часы пик, когда нагрузка максимальна.

«В настоящее время модернизация уже завершена в Арбеково, на Окружной и в микрорайоне ГПЗ-24. До конца 2020 года работы будут проведены также в микрорайонах Север, Шуист, Заводской, Западная поляна, Южная поляна, Терновка, в центре города. В общей сложности в результате модернизации в Пензе будет заменено свыше 40% оборудования фиксированной сети МТС», — уточняется в сообщении.

По словам директора филиала МТС в Пензенской области Павла Плясенко, компания всегда стремится предоставить абонентам высокое качество услуг, поэтому активно инвестирует в развитие как мобильной, так и фиксированной сети.

«Уверенность в стабильной и качественной работе сети позволяет нам предлагать абонентам выгодные конвергентные предложения. Сейчас для абонентов, подключивших несколько услуг компании — домашний интернет, ТВ и мобильную связь МТС, действует акция, благодаря которой в течение месяца можно бесплатно пользоваться всем пакетом услуг», — сказал он.

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