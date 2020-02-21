«Ростелеком» завершил I этап создания оптической инфраструктуры для «Пензенского ОРТПЦ» Связь и ИТ

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» завершил первый этап создания оптической инфраструктуры для филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ».

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По данным пресс-службы провайдера, специалисты компании протянули 28 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 21 объекта в 17 районах Пензенской области и установили на мачтах оборудование интернет-доступа.

Как отметил директор филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ» Андрей Степанов, задача центра — обеспечить жителей региона бесперебойным многоканальным доступным телерадиовещанием.

«Разветвленная сеть передающих станций, современное технологическое оборудование и новые каналы связи от «Ростелекома» позволяют оперативно управлять сетью на всей территории Пензенской области», — пояснил он.

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В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов сообщил, что сеть связи, построенная для РТРС, создает основу для дальнейшего развития сервисов в сфере цифрового телевизионного вещания, а также обеспечивает возможность использования оптики для подключения к интернету социально значимых объектов региона.

Ожидается, что до конца 2021 года компания построит в Пензенской области ВОЛС еще до трех вышек РТРС.

Филиал РТРС «Пензенский ОРТПЦ» — основной оператор цифрового и аналогового эфирного теле- и радиовещания в регионе. Пензенская область перешла на цифровое вещание в феврале 2019 года.

Согласно распоряжению правительства России от 14 августа 2019 года, «Ростелеком» определен единственным исполнителем по подключению более 5 тыс. объектов ФГУП «РТРС».