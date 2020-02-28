В Пензенской области жители 61 села получили бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Жители 61 села в девяти районах Пензенской области получили возможность бесплатно выходить в интернет — пользоваться порталом госуслуг, поисковыми системами, общаться в соцсетях и мессенджерах — благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства» («УЦН»), реализацию которого осуществляет «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

По данным пресс-службы провайдера, для этого на территории региона построено 822 км волоконно-оптических линий связи.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов, в настоящее время интернет является неотъемлемой частью жизни людей.

«Доступ в сеть дает сельчанам возможность решать множество вопросов: помогает записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги или штрафы. Это удобно, быстро и просто», — сказал он.

В свою очередь начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин, обратил внимание на то, что благодаря проекту «УЦН» сокращается разрыв между цифровым потенциалом жителей городов и сельской местности.

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«Новая инфраструктура связи, построенная в регионе, станет основой для подключения к скоростному интернету социальных учреждений», — подчеркнул он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», для выхода в интернет в зоне действия точек доступа жителям нужен любой гаджет с модулем Wi-Fi: подключение к сети осуществляется с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на бесплатный номер.

«Всего по проекту «УЦН» компания подключила в регионе 193 точки Wi-Fi. До конца года они появятся еще в 35 пензенских селах», — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году с помощью беспроводного интернета выполнено более 233,9 тыс. Wi-Fi-сессий, жители провели в сети около 980 часов и израсходовали 39 Тбайт трафика, причем наибольшая активность зафиксирована в селах Новая Пятина Нижнеломовского района и Тихменево Кузнецкого района, а также в деревне Апраксино Колышлейского района.